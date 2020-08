«No fue la ultraderecha Pablo Iglesias; te llamamos ‘rata’ los de la izquierda asturiana»

ACLARACIÓN A PABLO IGLESIAS:

PABLO, LAS PINTADAS EN ASTURIAS NO FUERON HECHAS POR LA ULTRADERECHA QUE AQUÍ NO HAY APENAS, SOLO DOS Y UNO VIVE EN MADRID. EL OTRU YE VIEYU Y NO PUEDE AGACHARSE A PINTAR NI LOS ZAPATOS.

TE LLAMA RATA LA IZQUIERDA ASTURIANA QUE VIVE EN BARRIOS DE MINEROS DONDE EL PARO COME A LA JUVENTUD, TE LLAMAN RATA LOS TRABAJADORES DE LOS ASTILLEROS, DE LAS EMPRESAS QUE TODOS LOS DÍAS CIERRAN MIENTRAS TÚ VIVES EN UN CHALET DE LUJO CON UN SUELDO DE LUJO Y CON UNA MUJER QUE NO TIENE EL MÁS MÍNIMO NIVEL PARA OCUPAR EL PUESTO DE MINISTRA QUE LE DISTE A DEDO.

NO FUE LA ULTRADERECHA LA QUE TE LLAMA RATA, ERES UNA RATA TRAIDORA A LOS TRABAJADORES Y AL PARTIDO COMUNISTA QUE AQUÍ EN ASTURIAS AÚN MANTIENE LA DIGNIDAD.

SOMOS OBREROS Y VIVIMOS COMO OBREROS Y LUCHAMOS POR SALIR DE ESTA MIERDA DE CRISIS, PERO TÚ, RATA, DESPRESTIGIARÁS LO POCO QUE NOS QUEDA A LA IZQUIERDA ASTURIANA: LOS CAMARADAS VALIENTES QUE ESTUVIERON EN LAS BARRICADAS MIENTRAS TU VIVÍAS COMO UN NIÑATO PROGRE DE DERECHAS.

NO FUE LA ULTRADERECHA, RATA, LOS AUTORES DE LAS PINTADAS, FUIMOS NOSOTROS, LOS COMUNISTAS ASTURIANOS QUE NO SOPORTAMOS A TRAIDORES NI A ESQUIROLES.

NO VUELVAS NUNCA MÁS, RATA, TÚ PUESTO ESTÁ EN UNA URBANIZACIÓN BURGUESA COBRANDO UNA FORTUNA POR HACER EL JUEGO AL CAPITAL.