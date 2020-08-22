Opinión Cartas al Director

TÚ PUESTO ESTÁ EN UNA URBANIZACIÓN BURGUESA COBRANDO UNA FORTUNA

«No fue la ultraderecha Pablo Iglesias; te llamamos ‘rata’ los de la izquierda asturiana»

"SOMOS OBREROS Y VIVIMOS COMO OBREROS Y LUCHAMOS POR SALIR DE ESTA MIERDA DE CRISIS, PERO TÚ, RATA, DESPRESTIGIARÁS LO POCO QUE NOS QUEDA"

"No fue la ultraderecha Pablo Iglesias; te llamamos 'rata' los de la izquierda asturiana"
Archivado en: Cartas al Director | Gobierno | Partidos Políticos

Más información

Bestial azotaina de Sostres a Iglesias por huir de Asturias por unas pintadas: "Cobarde, pantomima, cursi, quejica, impostor, patético payaso"

Bestial azotaina de Sostres a Iglesias por huir de Asturias por unas pintadas: "Cobarde, pantomima, cursi, quejica, impostor, patético payaso"

'Caceroladas Iglesias': los ciudadanos de la bandera española pueden con Marlaska y con los piquetes de Podemos

'Caceroladas Iglesias': los ciudadanos de la bandera española pueden con Marlaska y con los piquetes de Podemos

ACLARACIÓN A PABLO IGLESIAS:

PABLO, LAS PINTADAS EN ASTURIAS NO FUERON HECHAS POR LA ULTRADERECHA QUE AQUÍ NO HAY APENAS, SOLO DOS Y UNO VIVE EN MADRID. EL OTRU YE VIEYU Y NO PUEDE AGACHARSE A PINTAR NI LOS ZAPATOS.

TE LLAMA RATA LA IZQUIERDA ASTURIANA QUE VIVE EN BARRIOS DE MINEROS DONDE EL PARO COME A LA JUVENTUD, TE LLAMAN RATA LOS TRABAJADORES DE LOS ASTILLEROS, DE LAS EMPRESAS QUE TODOS LOS DÍAS CIERRAN MIENTRAS TÚ VIVES EN UN CHALET DE LUJO CON UN SUELDO DE LUJO Y CON UNA MUJER QUE NO TIENE EL MÁS MÍNIMO NIVEL PARA OCUPAR EL PUESTO DE MINISTRA QUE LE DISTE A DEDO.

NO FUE LA ULTRADERECHA LA QUE TE LLAMA RATA, ERES UNA RATA TRAIDORA A LOS TRABAJADORES Y AL PARTIDO COMUNISTA QUE AQUÍ EN ASTURIAS AÚN MANTIENE LA DIGNIDAD.

SOMOS OBREROS Y VIVIMOS COMO OBREROS Y LUCHAMOS POR SALIR DE ESTA MIERDA DE CRISIS, PERO TÚ, RATA, DESPRESTIGIARÁS LO POCO QUE NOS QUEDA A LA IZQUIERDA ASTURIANA: LOS CAMARADAS VALIENTES QUE ESTUVIERON EN LAS BARRICADAS MIENTRAS TU VIVÍAS COMO UN NIÑATO PROGRE DE DERECHAS.

NO FUE LA ULTRADERECHA, RATA, LOS AUTORES DE LAS PINTADAS, FUIMOS NOSOTROS, LOS COMUNISTAS ASTURIANOS QUE NO SOPORTAMOS A TRAIDORES NI A ESQUIROLES.

NO VUELVAS NUNCA MÁS, RATA, TÚ PUESTO ESTÁ EN UNA URBANIZACIÓN BURGUESA COBRANDO UNA FORTUNA POR HACER EL JUEGO AL CAPITAL.

Te puede interesar

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Recibe nuestras noticias en tu correo

Tomamos tu privacidad muy en serio

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) 91 732 19 05
sugerencias@periodistadigital.com