¡IN MEMORIAM!

Para los Rojos, que ahora crecen como en los huertos

La mala hierba, y que, no pudiendo con los vivos,

Obtusos se meten todos los días con los muertos

De Franco, … unas cuantas recetas de vomitivos,

Para que arrojen sus anchos y largos desiertos,

Su ignorancia y su mala fe, por ser a la verdad esquivos;

Antes de nada, un brindis por el vil Zapatero,

Que, a los Rojos, por sus muertos, no ha puesto ni un pero;

Estos muertos por los Rojos fueron asesinados,

Porque eran de Derechas, ricos, monjas o curas,

Sacados de la cama, y antes ellos torturados,

Violadas ellas, en pleno día y no a oscuras,

Sus casas derruidas y sus conventos quemados,

Siendo aquellas jornadas realmente muy duras;

No me lo han contado, ni tampoco lo he leído,

Tenía entonces ocho años, y lo he vivido;

Las víctimas de Franco, salvo tristes excepciones,

Previa una acusación, un juicio y una sentencia,

Póngale los peros que les salgan de los cojones ,

Y quieran los Rojos, pero esta es una evidencia,

Propia de una Dictadura con sus nubarrones,

Que provocaron ellos por su criminal querencia,

Con el tenaz propósito de convertir España,

¡Su gran hazaña!, de escombros en La Gran Montaña;

Con su tributo al olvido hizo la Constitución viable

Una España grande, libre, e incluso amable …

Y acabo: si alguien sabe de un ser tan detestable

Como el vil Zapatero, … ¡que salga a la calle y hable!.