Pablo González: «Vergüenza torera»

Estamos asistiendo estos días a un espectáculo lamentable para nuestro REY EMÉRITO, la sociedad española está tan manipulada que ya no es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo digno y lo indigno, entre la ley y el delito, entre la honradez y el fraude, entre lo normal y lo anormal; esta sociedad creada mentalmente durante los últimos años por determinados partidos políticos y medios de comunicación afines, tiene un nivel similar a la ignorancia sublime.

El REY EMÉRITO, es una persona que ha conseguido y colaborado en grandes proyectos para España en los que iban implícitos: riqueza para el país y trabajo para los españoles, como consecuencia no se le puede tratar como se ha hecho; deberíamos preguntarnos qué es lo que hay que hacer para sentir tanta vergüenza que te haga marchar de tu patria por la que tanto has luchado, es claro que la respuesta debería ser enormemente trascendental para llegar a tomar esa decisión. Unos y otros, refiriéndome a políticos y medios de comunicación han ido poniendo durante los últimos años un suelo falso en el que se pudiera hundir, han llenado páginas y horas para poner en conocimiento de los ciudadanos todo aquello que pudiera hacer daño a la Institución y así, hora tras hora y página tras página, han conseguido que un GRAN REY haciendo gala de su vergüenza torera, como buen aficionado, haya tomado la decisión de irse sin hacer ruido y sin molestar a nadie.

Está claro que el incidente que ha protagonizado debería haberse resuelto de otra forma, hacerlo de la forma que se ha realizado es humillante, aprovecho para informar, sin defender el problemilla causado por un Señor de muy avanzada edad, que el Rey Emérito no ha cogido ni un solo euro del dinero público, le han hecho un regalo privado extranjero que debería haber traído a España y no lo hizo, pero insisto: un regalo privado extranjero, un dinero que no era español. Como es lógico enseguida han salido las hienas a morder la presa, sin encomendarse a nadie sueltan una cantidad de improperios dignos de los que los pronuncian, eso sí, desde hace tiempo no comentan nada de los delitos cometidos por los políticos, antes y ahora, que se han hecho con DINERO PÚBLICO, esos sí son gravísimos, pero las paradojas de la vida nos han enseñado que eso no es muy grave, prácticamente no se habla de ellos, por citar un ejemplo: nos quieren hacer creer que es menos grave una malversación enorme realizado con el dinero de los contribuyentes que una cotización a Hacienda por un regalo privado. Si como consecuencia del segundo caso, una persona se va de su patria, ¿qué tendrían que hacer los del primer caso, a los que todavía hay sectores que aplauden?

Hay quien ha manifestado que lo realizado por el Rey Emérito es “indigno” y por una vez ha coincidido con su pensamiento, porque en su mente la palabra dignidad no existe, entonces está claro que sólo puede pronunciar “indigno” sin saber lo que realmente significa la dignidad. Por otro lado, según nos informan, parece casi normal lo que ocurre con la tarjeta de un móvil que no es tuyo, ¿no les ha pasado a ustedes? Son ustedes muy raritos porque hoy día ocurre continuamente, veremos en que acaba esta historia, pasarán meses, años, hasta las oscuras golondrinas y no sabremos nada, son como los chavales del cole, si la justicia les castiga es que les tienen manía y si es al contrario es porque la justicia es justa; es muy indigno “hacer irse voluntariamente” de su país a un Rey, al que le tenemos que agradecer muchísimo.

Otro indignado dice “El Rey tiene que actuar como cualquier ciudadano español”, ¿pero qué barbaridad es ésta?, como puede decir que el Rey es como cualquier ciudadano español. Está muy por encima de cualquier ciudadano español como es lógico. Siguiendo su expresión me gustaría que calificara al Presidente del Gobierno, a los ministros, a los componentes del Tribunal Supremo, etc., etc., incluso por supuesto a él mismo, que desde luego no cumplen las obligaciones que tiene cualquier ciudadano español aunque sí tienen muchos más derechos.

Todos estos que hablan así lo hacen para protegerse de lo que quieren instaurar y que resulta insólito, quieren imponer la desigualdad por el que denominan ellos: camino de la igualdad.

Es decir: igualar a los que trabajan, se esfuerzan y se sacrifican CON los que no trabajan, no se esfuerzan y no se sacrifican; no hay desigualdad mayor que la que predican, salvaguardándose ellos que perteneciendo al segundo grupo se ponen en el de los que trabajan, se esfuerzan y se sacrifican, porque de esa manera tienen el sueldo seguro, coche, vivienda,…. sin dar un palo al agua.

Escuché una vez a uno de los indignados contestar a la pregunta:

¿En qué circunstancias asumiría responsabilidades políticas por casos de financiación ilegal en su partido?

“Apertura de juicio oral, dimisión, así de rápido y así de concreto.”

No creo que vaya a tener vergüenza torera para cumplirlo y mucho menos para irse de España sabiendo que no nos va a preocupar lo más mínimo donde aterrice.

S.M. D. Juan Carlos I tiene vergüenza torera, ha hecho muchísimas cosas muy bien y como consecuencia del fallo cometido ha cogido la maleta y se ha ido, en contraposición a otros que haciendo muchísimas mal se quedan al calor de la estufa, no les interesa aprender lo que significa: vergüenza torera.

Gracias por su lectura

Pablo González