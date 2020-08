Diego Carrillo Cadenas: “Maneras de político”

El lunes, 13 de julio de 2020, un individuo hizo unas declaraciones difamatorias en una red social contra mi persona y contra mi puesto de trabajo, sencillamente porque no le dejé entrar en el Centro de Salud. Dicho individuo es un “elocuente” nato y experimentado. Tiene gran facilidad de palabra y una lengua afilada y viperina. Presume de su inteligencia, pero dentro de él está el vacío, está vano.

Se acercó ese día al Centro de Salud con aires de grandeza: Aquí estoy yo, con mis másteres, tesis, tesinas… y demás tesituras. Con mi cita dada correctamente por internet: Vengo a hablar con el médico que, para eso, he pedido cita con mi certificado digital.

¡Mecachis en los que nos ofenden!

Antes dejaría pasar a una persona humilde que a un arrogante “engreído”.

Y el “gachó” amenazó: «La hoja de reclamaciones». Escribió, le puse el sello preceptivo y le entregué su copia. Le intenté explicar que era una cita errónea, si lo que deseaba era entrar en la consulta del médico, pues había confirmado una consulta “administrativa” y no “a demanda” como hubiera sido lo correcto, tanto que él sabe de las nuevas tecnologías; pero no, yo hablaba con el muro de la indiferencia. …Y esa mirada prepotente. Esa “prepotencia” que él mismo había criticado en otros tiempos pasados de la historia reciente de nuestro pueblo.

Tal vez, le herí en su orgullo al decirle que lo había hecho mal, pensé yo.

Con eso de que es un gran entendido en redes sociales, en certificados y firmas digitales!

Si se hubiera quedado solamente en eso…pero, claro, es que se ha quitado la careta!

Y siguió escribiendo, pero en “El Gran Hermano” que son las redes sociales, que para eso sí que es un experto, …y se explayó bien el tío!

Y, encima, para soliviantar más al personal, me achaca frases que yo no dije. Mentiras, mentiras, mentiras,…

Mecachis en los que nos ofenden!

Pero lo que no me explico es ese afán de atacarme a mí, a un humilde trabajador, que solamente estaba cumpliendo su trabajo. ¡Eso sí que es indignante! Él, que tanto defiende lo “público” no arremete contra la Administración, los Consejeros, los Directores Gerentes, los “politiqueros” -como él-, …en definitiva, contra el Sistema (!). (Pero claro, las becas, ayudas, viajes, etc. porque sino, no hay ni viajes, ni estudios, ni “ná”).

Nada, “le tocó la china” al que estaba en puerta en ese momento!

Mecachis en los que nos ofenden!

Pero, después de todo, he de reconocer que tiene “maneras de político”: sabe sacar de su contexto natural una frase, un comentario, una palabra, una letra, ¡qué digo!, …hasta una simple coma (!), y llevarla al terreno pantanoso de su interés particular: MISMAMENTE COMO LOS POLÍTICOS.

Mecachis en Cristóbal! (Me van a permitir que ponga su nombre, ya que él me nombró en la publicación).

Queda dicho.

Gracias!

Una última apreciación: este tipo debería quedar inhabilitado para poder ejercer la enseñanza, por publicar dicho comentario de una persona y de su trabajo sin llegar a conocerla. Menudo ejemplo para las y los estudiantes!

Diego Carrillo Cadenas