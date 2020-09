Pablo Delgado Escolar: “Unidad” o “No es no”

Aclárate, Pedro. Hay vídeos tuyos, también de tu servil Ábalos, en los que te pronunciabas con absoluta claridad rechazando cualquier intento de concertación con el Partido Popular, con aquella ocurrente expresión “no es no, ¿qué parte del no no entiendes?”. Ahora quieres “unidad”, claro, sin saber qué es eso, pues lo que buscas es “sumisión”.

Dime, Pedro, ¿tu crees que alguien se puede someter voluntariamente a tus deseos sabiendo que entre las personas que deciden tus proyectos está Pablo Iglesias y Podemos? Claro que el menos fiable eres tú por haberle proporcionado un asiento junto a ti, sabiendo el peligro que representa para los españoles. ¿Cómo te va a apoyar nadie, salvo la cochambre de la política? Con la bazofia de que te has rodeado en el gobierno… Mira Pedro, en el pueblo hay gente de muy variadas ideas y clases, unos ilustrados e inteligentes, otros que forman parte de tus chiringuitos y otros abiertamente borregos. Yo confío en que de estos últimos cada día haya menos, bien por despertar o por instruirse.

Pero deja de engañar pidiendo sumisión, cuando tú te jactabas de negarte a una concertación concreta para sacar adelante a España. Los españoles somos siempre los mismos, tú eres un veleta que diriges tu mira según la dirección que lleve el viento en cada momento.