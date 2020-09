Pablo Delgado Escolar: «¿Qué más vilezas se te ocurrirán?»

Sí, Pedro. ¿en qué otras maldades estás pensando para humillarnos y ofendernos a los españoles? De ti no podemos esperar otra cosa que maldad, por mucho que lo adornes con ese lacito rosa que llamas “progresismo”. De tu mente calenturienta solo pueden salir vejaciones, incoherencias, desprecio, disparates, paridas y todo aquello que nos pueda dañar a los ciudadanos.

No has tenido suficiente con avivar el enfrentamiento entre españoles, al traer a la actualidad a Franco, que ya estaba olvidado por todos, profanando su tumba, exhibiendo una cobertura informativa desorbitada, para enervar los ánimos, y justificar tu odio contra la persona que más ha hecho por nuestro País. No has tenido suficiente con poner en el gobierno de uno de los países de más prestigio mundial, España, a lo peor de la política, los ultracomunistas bolivarianos y chavistas que su mayor ilusión es acabar con nosotros. No has tenido suficiente con mentir a todos los españoles cada vez que abrías la boca, sobre todo con la gestión del coronavirus. No has tenido suficiente con persistir en liberar de culpa a quienes asesinan a niños que no han nacido (aborto). No has tenido suficiente con apropiarte de ciertas instituciones (para tu provecho) y de los principales medios de comunicación. No has tenido suficiente con dar apoyo a chiringuitos ideológicos tipo feminacis, LGTBI, independentistas, y otros similares. ¿De dónde sacas tanto odio contra el pueblo y encima hacerle creer que los amas? No has tenido suficiente y ahora nos amenazas con abrir la veda para la caza del anciano, despenalizando el asesinato (eutanasia) de personas mayores que ya no son útiles a la sociedad. Y lo peor de todo es que los borregos se siguen creyendo que esto es para su bien y que es progreso. ¿Con que otra felonía nos piensas sorprender a continuación, para seguir dando salida al odio que nos tienes?