Pablo Delgado Escolar: «Máxima expresión de cinismo»

La pandemia que nos azota está poniendo de manifiesto cualidades humanas que conocíamos, pero que antes no se habían presentado con esta nitidez. Y me refiero, como no, a las desventuras del alevoso presidente del gobierno que sufrimos. No hay mente medianamente despierta que ignore las aberrantes actuaciones del señor Sánchez, unas por su incompetencia y otras por su perfidia.

“No hay mayor cinismo que el de aquellos que reclaman para sí lo que nunca han dado”, decía González Moore. Cuando en la primera ola de la pandemia un grupo de ciudadanos –que no abanderaba ningún partido político- protestaba por la pésima gestión que de la misma estaba haciendo el gobierno, el responsable de seguridad, el sectario Grande-Marlaska, las obstaculizó todo lo que pudo, y eso que se trataba de la peor gestión que se había hecho en todo el mundo y con mentiras sucesivas de la evolución. Ahora que el gobierno se ha lavado las manos en el asunto del coronavirus (¿Quién, si no el gobierno, es el que debe responder?) y al tiempo que “finge” colaboración con la Comunidad de Madrid, promueve masivas manifestaciones contra la presidenta de la misma, sin importarle un pepino el grave peligro de contagio, como ya ocurrió en el 8-M.

Decía ayer Ángel Expósito, refiriéndose a Pablo el del moño: “No se puede ser más indigno…” y seguidamente rectifica: “bueno sí, sí se puede ser más indigno, el que le nombró vicepresidente del gobierno, por ejemplo”. Sí, el vil individuo del moño que desprecia España y su Monarquía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los españoles, en especial a los que hayan conseguido un aceptable estado de bienestar, a los periodistas que no le doren la píldora, a los empresarios que creen empleo, etc. ¿Por qué tenemos que resignarnos a semejante humillación de unos mentirosos inútiles? “El cinismo es la expresión de la brutalidad en estado puro”, Javier Marías