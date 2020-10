Pablo Delgado Escolar: «La sutil dictadura»

Que nos dirigimos hacia una autocracia, son pocos los españoles que no lo perciben; la concentración de poder en una sola persona, el embustero presidente que tenemos, está a la vista y cualquiera medianamente inteligente lo percibe con claridad. Las posibilidades de evitarlo: ninguna, pues el sátrapa se ha ocupado de apropiarse de todas las instituciones y, con ellas, todo el poder. Le faltaban dos, la Jefatura del Estado y la Justicia y en esas andamos.

Quiso el destino que aquello de lo que alardeaban, honestidad y limpieza, sea lo que ahora les acorrala por su proceder irregular: un Presidente mentiroso en todas sus intervenciones, un Vicepresidente con su comportamiento tan pérfido como el que él prometía combatir en los demás, un gobierno tan incompetente y tan déspota como el de los peores autócratas que observamos por el mundo. No importa que hayan sido elegidos por algunos votantes; piensa en aquello que decía Bob Marley: “La democracia no es más que una dictadura elegida por el pueblo, no nos engañemos”. Más en nuestro caso, pues entre ese pueblo que los eligió se encuentran seguidores de terroristas, golpistas, independentistas y unos radicales comunistas.

Nos acercamos a ese estado en el que lo que no está prohibido es obligatorio (Jardiel Poncela), es decir a una dictadura. Ya vemos algunas leyes que se introducen en nuestro Ordenamiento Jurídico, sutilmente, pero constante e insistente. No habrá brusquedad, pues cuando la ha habido, saltan las alarmas, como cuando una ministra nos quiso arrebatar a nuestros hijos; no obstante, nos los arrebatarán y educarán a su antojo. Y te dicen sin sonrojarse: tú padre, alimenta su cuerpo que yo alimentaré su mente. Obligan a la oposición a plegarse a sus mandatos, como está ocurriendo con el PP y Ciudadanos. La libertad de información hace aguas, al tener controlados los principales medios de información, como en los países más opresores. Les falta eliminar al Rey y dominar la Justicia en su totalidad. Cuando esto ocurra, ya puedes exiliarte en el país que te resulte más agradable.