Amadeo Muntane Sanchez: «Aprendamos de la Historia que sigue siendo reciente y no caigamos de nuevo en la misma piedra»

No entiendo, y créanme que lo digo sin ironía, como se puede defender a una persona como Ernesto Che Guevara diciendo que representa un ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos y la justicia social. Pero si este hombre cometió atrocidades, fusilamientos… Cómo es posible defender a alguien así. Cómo se puede justificar el mal para, según las cabezas de quienes defienden eso, hacer el bien que no lo hacen. Pero es que no es el único a quien defienden. Los que han cometido asesinatos, aunque haya sido según estas mentes pensantes «para liberar al pueblo», implica una distorsión, porque si no, no lo comprendo. No puedo defender a estos personajes que por ejemplo en la II República quemaron Iglesias, asesinaron…, con el objeto de llegar a un «paraíso en la tierra», cosa imposible. Ya se ha visto de manera conspicua que esta forma de ver las cosas y estos procedimientos que llevan a la confrontación no acaban con la liberación de los pueblos sino con su sometimiento a base de imponer un autoritarismo que progresivamente se convierte en tiranía y termina con un terror de estado. Y eso lo digo refiriéndome a todos los que han cometido crímenes. Cuantas matanzas se han producido en nombre de los libertarios que después se han convertido en los tiranos más acuciantes. Luego se les levantan estatuas o se les nombra en diferentes calles. Las confrontaciones que implican muertes termina siempre con muertes, nunca con bienestar.

Aprendamos de la Historia que sigue siendo reciente y no caigamos de nuevo en la misma piedra.