Pablo Delgado Escolar: «Su Sanchidad no soporta contrariedades»

Es claro y notorio que Madrid no se deja seducir por las huestes socialistas, especialmente si son del “sanchesocialismo”. Hubo un socialista relevante, inteligente y honesto, que fue Leguina, que consiguió el respeto de los madrileños. Pero esa especie estaba en extinción y no se repitió.

Que con Sánchez en el poder nuestro porvenir inmediato es una dictadura es algo evidente; las discrepancias están en si ya la sufrimos o caminamos hacia ella. Los síntomas nos llevan a la convicción de que estamos en la brecha. Acaparar todas las Instituciones del Estado, para ostentar todo el poder. No se esconde para cometer ilegalidades; se considera el todopoderoso que puede hacer lo que le viene en gana. Así, ahora cometió un delito que los tribunales atajaron, pero se queda tan fresco y rectifica buscando la vuelta de hoja para hacer lo mismo esquivando la ley por una trocha. Máxime cuando los jueces han tenido el atrevimiento de llamarle al orden. Madrid es objetivo del odio de Sánchez, pues no tiene borregos suficientes que le voten. Hay que dificultar la vida de los madrileños y poner todos los obstáculos posibles para que no siga siendo la locomotora de España. Un gobierno socio-comunista solo tiene vida en la miseria.

Diagnósticos profesionales diversos señalan a Sánchez como psicópata peligroso (Abigail Rodríguez), Cuando alguien visiona ciertos vídeos, la sensación que tiene es de terror al ver que está gobernado por un personaje así. Joaquín Sama, eminencia en Psiquiatría, Neurología y Medicina Familiar, afirma que nos gobierna un psicópata, con tipificación nosológica F60.8 (trastorno narcisista de la personalidad). Naturalmente estos especialistas no se limitan a estos escuetos informes, pues son muchos más amplios; también hay más diagnósticos de otros profesionales, que no voy a detallar por su extensión.

¿Te sorprende que una persona así, sin escrúpulos, con marcada tendencia a la autocracia, afanara el poder de Rajoy y que ahora pretende lo mismo con Ayuso? No tengo la menor duda, pues bien poco le importamos tanto los madrileños, como los españoles en general.