Pablo D. Escolar: «Adiós libertades»

Y sin libertad, no hay democracia. Esto se veía venir, pues qué otra cosa podíamos esperar del mentiroso Sánchez y su Gobierno de saldo (como lo califica Salvador Monzó), que congregó a lo peor de la política para empujar a Rajoy de su sillón y ponerse él. No le importa nada España ni los españoles; eso es secundario; lo único importante es ocupar el poder y que sea de forma indefinida.

Ya ha conseguido este esperpento quitarnos la libertad de expresión, no solo prohibiendo que digamos lo que consideremos oportuno, sino comprando con millones de euros a los medios de información con mayor audiencia. Debemos tener claro que la libertad no da la felicidad a las personas, simplemente las hace personas. Que a nadie se le ocurra decir que con Franco vivíamos mejor, pues es demasiada la envidia que Sánchez le tiene. Pero creo que sí puedo afirmar que con Sánchez hemos perdido 80 años de progreso y bienestar y 40 años de democracia.

Y para incidir más en el recorte de libertades, el asunto “made in Celaá”, de que tus hijos no son tuyos (algo difícil de entender fuera de la antigua URSS). Tú solo deberás vestirles, alimentarles, comprarles juguetes, …, pero la forma de pensar, la educación, la ideología, …, la pone el gobierno. Es de rufianes el proceder de estos señores intentando hacer desaparecer la educación privada o concertada, eliminar la educación especial, sancionar a la educación diferenciada privándoles de la protección económica a que tienen derecho por ley, la supresión en ESPAÑA de la enseñanza en español, la infravaloración de la docencia y el esfuerzo al permitir pasar de curso o nivel con abundantes suspensos, la supresión de asignaturas imprescindibles para el crecimiento en valores, como la religión, y tantas otras tropelías, todas sin consenso de ninguna de las partes interesadas, por no dialogar ni con colegios, ni con padres, ni con alumnos, ni con profesores.