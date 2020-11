Pablo D. Escolar: «Un pasito más»

Me he referido varias veces a esto y algunos me decían que exagero. Pedro el traidor, tiene como objetivo mantenerse en el poder y bajo la forma de dictadura. El desarrollo de su proceder, las disposiciones que dicta, la oratoria perfecta, son signos inequívocos de que pretende imponer sus tesis a la sociedad que controla. Rubalcaba no consideraba a Sánchez un socialista sino un radical de izquierdas. Para los que todavía no creen que hemos llegado a una dictadura, que sepan que este aberrante autócrata, cada día promulgará más preceptos que coarten nuestras libertades, nuestro bienestar y nuestro progreso.

Desde que este señor tomó el poder, hemos apreciado conductas claramente ideológicas, que no respondían en absoluto a requerimientos ni necesidades del pueblo; toma decisiones que son notoriamente abusivas para su autoprotección y encumbramiento. No es preciso señalar cuales, pues son de dominio general. Pero el último paso dado, la Ley Celaá, es la gota que colmó el vaso. Hacen alarde, sin cortarse un pelo, de persecución descarada a la lengua española. Esto lo cuentas a un extranjero y no lo puede creer. No es solo el desprecio que este señor tiene a España y a los españoles, también a su lengua, hablada por seiscientos millones de personas. Pero no se queda en eso, ya que la ley supone un recorte importante a las libertades de los ciudadanos, al no permitirles que sus hijos piensen como les apetezca, y que sea el Estado el que piense por ellos. Les niega el derecho que les asiste a estudiar en el colegio adecuado. Elimina la educación especial, de forma ignominiosa, con el daño que eso provocará a muchas personas. Combate la educación diferenciada, negando también ese derecho que le asiste a los padres. Prescinde de la asignatura de religión, evitando así que los estudiantes puedan crecer en valores. Igualmente se les exime del necesario esfuerzo por el conocimiento, al permitirles la titulación con abundantes suspensos. Así se pronunciaba Jiménez Losantos sobre la educación pública: “Si no se cultiva el mérito, solo se crean contenedores de ignorancia”.

Para colmo señalar que la redacción de la misma no se ha consensuado con las partes implicadas, padres, profesores, pedagogos, alumnos, ni colegios. Toda España se ha manifestado en coche contra ella, pero no passsssssa nada; recurrirán al argumento de siempre: los manifestantes han sido los fachas, la ultraderecha, los ultracatólicos, … En resumen, es una ley miserable. ¿Ha dado o no, Sánchez, un pasito más hacia la dictadura?