Pablo D. Escolar: «La carencia de escrúpulos en los gobiernos totalitarios»

Brillan por su ausencia la ética, la decencia, la honestidad, en los gobiernos cuya única razón de ser es gobernar y ostentar el poder, sin miramiento alguno para con los gobernados. Para nada les preocupa el bienestar de los que le han puesto con su voto en la poltrona, sólo buscan hacerles creer que actúan por su bien. Para estos autócratas, el pueblo debe ser sumiso -cual siervo oprimido-, en vez de considerarse ellos servidores de ese pueblo. La abundante pronunciación en la mentira, mantiene adormecido a dichos siervos y la carencia de algún atisbo de libertad impide la realización personal y el sentimiento de plenitud que pudiésemos experimentar como personas.

Nuestro indeseable gobierno del señor Sánchez, también llamado el Embustero, no tiene el menor pudor de asirse a la podredumbre política de nuestro País, con tal de seguir desarrollando el afán autócrata que tienen en su horizonte. No le importa teñir de sangre los votos que le aportan los seguidores de unos asesinos. No le importa pisotear al idioma español por un puñado de votos de los independentistas. No le importa privarnos de nuestras libertades a los españoles con tal de satisfacer a los ultracomunistas de Podemos. Y hasta “jugar” con nuestras vidas con la sola intención de satisfacer a Soros, mediante la asesina ley de la eutanasia.

Grande es nuestra desesperación y muy pequeña la moralidad de nuestros gobernantes, cuando su única ocupación es la autopromoción, ignorando totalmente el bienestar, la libertad, el progreso y la concordia del pueblo español. Confiemos en que pase pronto el tiempo que nos queda hasta las próximas elecciones y podamos librarnos de la basura política que ampara a este gobierno.