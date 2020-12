Usted, señor Iglesias, me tiene el seso fundido:

O cual la paloma de Alberti estoy equivocado,

O en Historia de España usted está confundido;

A usted, lo que sabe se su abuelo, se lo han contado,

Pues no había nacido; yo ya tenía ochos años,

No me lo han contado, lo viví y no lo he olvidado;

Que pretenda curar los hematomas que sufro con paños

Calientes, está pinchando inútilmente en hueso;

De esa escalera de cuentos chinos subir los peldaños,

No intente usted obstinadamente dármelas con queso,

Que sus cabras ya hace tiempo que las eché al monte:

Así que no me venga con datos más falsos que el beso

De Judas; subirse al Barco de la Historia, de polizonte,

Y de sus ancestros tergiversar su triste memoria,

Negro de abismo pinta en España nuestro horizonte;

Lo de usted en Al Rojo Vivo dándole a la noria

De la Memoria Histórica fue de Misa Mayor;

Asumiendo el rito del cardenal Osorio, el Gloria

Entendió que los fieles lo cantaban en su honor,

Y no le dolieron prendas en inciensar los altares

De su abuelo y de su padre, patronos del Buen Amor;

De la Ética juntando las aguas de todos los mares,

Dio fin a la ceremonia, con el hisopo en la izquierda,

Aspergiando el agua bendita por todos los lugares

Por donde la gente huía … ¡porque le olía a mierda!.