Pablo D. Escolar: «¡¡¡Asesinos!!!»

Durante muchos años, digamos varios decenios, hubo una palabra que repetíamos con asiduidad: “asesinos”. Los aludidos presumían del calificativo, porque su ser llevaba implícito el deseo de matar, muchas veces sin tener una razón para ello, solo por el placer. Lo hacían igual con una bomba explosiva que con un tiro. Nos tenían atemorizados a todos los españoles, especialmente a los residentes en el País Vasco. Pero no solo llamábamos así al que disparaba el tiro o ponía la bomba; también al que señalaba a quién había que matar, al que lo consentía o jaleaba, al que lo legalizaba y al que protegía o alentaba esos delitos. Se entendía aquello de que cómplice y asesino, van por el mismo camino. A todos estos crímenes los llamábamos terrorismo.

Los tiempos cambian y lo que entonces producía tanto ruido (las bombas o los tiros), ahora se hace muy en silencio, sin apenas enterarse nadie, sin que la prensa se haga eco de estas matanzas. Pero los resultados son los mismos: muerte injusta e ignominiosa. Poner fin “a capricho” a una vida es algo terrible, indecente, indigno y el peor de los recursos a cualquier situación que se presente. El consentimiento implícito de la víctima, no significa nada, pues la mente es manipulable (los gobernantes actuales son maestros en esto) y te lleva a acatar cosas que jamás hubieras aceptado en libertad. En estas muertes, como en las de los terroristas, no solamente es asesino el que mata (en este caso el médico), sino el que señala al que hay que matar (familiares, centros médicos, administraciones), los que lo consienten o jalean (otros médicos, enfermeros) y los que han promulgado leyes protegiendo a estos asesinos, incluso promoviendo que se realicen actos tan despreciables. A estos crímenes se les llama eutanasia. El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar.