Según se mire al Marlaska, de frente o de espaldas,

El Gobierno tiene distinta composición,

Pues en un caso son once y media con faldas,

Y en el otro son diez y medio con faldón,

Con lo que lo de la paridad: ¡nada de nada!,

Pues deben ser once y once, … ¡y no lo son!;

Sigo: según a más de la mitad de la bancada,

Ni se la ve, ni se la oye, y, si algo hace,

Es agua de borrajas, o es agua pasada,

Que no mueve molino, y, no obstante, pace

En la pradera sagrada de nuestros impuestos,

Lo suyo es, sin duda, el ¡requiescant in pace!;

Otros pájaros vendrán que ocupen sus puestos,

E incuben los huevos del bienestar y el progreso,

Pues seguro que lo harán mucho mejor que éstos

Y éstas, que el dar un palo al agua, … ¡ni eso!;

Y acabo: Se ha de saber que un Gobierno

De gentuza sin más horizonte que el regreso

A una Década de Miseria, ¡sí!, del Cuerno

De la Abundancia que promete: ¡Ni un solo hueso

Para los perros! … Para nosotros, … ¡el infierno! …

De aquellos años de plomo, … ¡aún siento el peso!.