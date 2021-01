Rumboso que es el Iglesias, quien, con esa simpatía

Que le caracteriza, a petición de un periodista,

Estas dos perlas nos ha regalado: “que él no se fía

En Política de nadie,” y para no perder de vista

La otra, que tiene, sin duda, mayor categoría:

“Que los muchos ricos que hay son mucho peores

Que los que había, muchos o pocos, en años anteriores;”

Como los tímpanos los tengo en perfecto estado,

Y le he oído perfectamente, ando perplejo,

Porque una de dos: o todavía no me he dado

Cuenta que soy gilipollas, o que el Moñas al espejo,

Por andar malmetiendo, que es lo suyo, no se ha mirado;

Más bien estoy en que al pobre le ha subido la fiebre,

Y él mismo, sin percatarse, se ha dado gato por liebre;

Al grano, señor Iglesias: siendo usted un Político

Y un Rico, es un ente de cacumen tan raquítico,

Que, como un pirómano al monte se ha echado,

Donde ha transformado, tirando piedras a su tejado,

Su piso de Vallecas en un suntuoso casoplón …

Si alguien pues de usted se fía, o es otro aprovechado,

0, sin rodeos, el ser un gilipollas, … ¡le mola un montón!.