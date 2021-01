Oír al Gabilondo, rico jubilado, decir que  ¡¡ESPAÑA NO FUNCIONA ¡¡ da algo de yu-yu

LOADO SEA EL SEÑOR, ¡¡Por fin, el histórico, IÑAKI GABILONDO, ha visto la LUZ al final del túnel progre y ha llegado a la evidente y, no por eso menos brillante, conclusión de que… ¡¡¡¡ESPAÑA NO FUNCIONA¡¡¡¡¡

Ha necesitado 45 años, dogmatizando en la radio y TV, con su rentabilísima demagogia socialista, para percatarse de algo que los datos y las cifras desvelaban día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, desde 1977 y es que:

¡¡¡ ESPAÑA NO FUNCIONA¡¡¡

Ha hecho falta, nada menos que D. Iñaki llegara a la jubilación y hubiera una PANDEMIA MUNDIAL, para que el donostiarra recobrara el sentido común y nos advirtiera solemnemente de algo que los españoles que saben sumar y restar, ya sabíamos y es que:

¡¡¡ESPAÑA NO FUNCIONA¡¡¡

Pues sí , Sr. Gabilondo. Un pais que en 1975 tenía una deuda externa del 15% de su PIB y un 5% de paro, que nos dejó el innombrable y que pasa en 2021 a tener un 115% de deuda y un 30% de paro es un pais que claramente NO FUNCIONA, por mucho que nos intenten convencer de la panacea de la Unión Europea, simplemente las cifras no cuadran. Como diría mi abuela con estos aliados y alianzas tan «modednas» «hemos hecho un pan con unas tortas».

Pero esto no es culpa del apolíneo Dr. Sánchez y el menos apolíneo Marques de Galapagar, pobriños míos, porque ellos son solo una caricatura grotesca de lo que debe ser un gobierno, unas simples marionetas en manos del sr. Soros y cía . Ni tan siquiera es culpa de la PANDEMIA actual. El «ESPAÑA NO FUNCIONA» viene de largo y se empezó a fraguar cuando Suarez y el emérito quisieron contentar a toda la incipiente y ambiciosa clase política emergente y empezaron a repartir ESPAÑA como si fuera una tarta de cumpleaños, con el «autonomías para todos», allá por los 70/80, cuando ya sabían perfectamente por los informes elaborados que el ESTADO AUTONOMICO ERA TECNICAMENTE INSOSTENIBLE , y a pesar de ello, aquellos intrépidos políticos de la UCD, la flor y nata de los cuerpos de elite del Estado, la mayor parte de ellos curtidos por «el cara al sol» y a pesar de que eran todos supercultos y conocían perfectamente que uno de los motivos que nos llevó a una guerra civil fueron los independentismos regionales , pues a pesar de ello,… tiraron «palante», para repetir exactamente los mismos errores que entonces. De aquel inicio sado-masoquista de Suarez y el hoy EMERITO, se empezó a fraguar el :

¡¡¡ESPAÑA NO FUNCIONA¡¡¡

Atendiendo a las cifras, lo UNICO que ha funcionado en España realmente con celeridad y eficacia ha sido el endeudamiento del Estado y por supuesto las comisioncitas, esas de tres por cents, las de un Ave por aquí y otro por alá, las de un gurtel para tí y dos para mí, o los EREs, para ir con malas compañías, el derroche interminable en subvenciones a todo aquel individuo, asociación o proyecto cuyo objetivo fuera destruir la nación ESPAÑA y todo eso ha permitido tener al personal tocapelotas entretenido y un progreso a crédito » tan aparente, como falso «. Es como si BANCAJA me da una tarjeta dorada de esas raras que regalaba a sus consejeros, pero de crédito ilimitado, lo que me permite naturalmente vivir como el AGA KHAN, y luego le paso la deuda a mis treinta generaciones posteriores que tendrán que trabajar como esclavos para pagar mi deuda.

Sin embargo, No ha sido la escalofriante DEUDA EXTERNA contraída por el PP y PSOE, sino la PANDEMIA lo que al parecer ha hecho que el sr. Gabilondo vea la luz al quedar en evidencia uno de los puntales de nuestro pais , que creíamos de las mejores del mundo:la SANIDAD. Y no han sido nuestros médicos y enfermeras las que no han dado el nivel esperado, muy al contrario, no puede haber español bien nacido que no reconozca su entrega y sacrificio en circunstancias, no difíciles, sino dramáticas. Lo que ha quedado en evidencia ha sido la GESTION y cuando falla la GESTION solo hay un responsable que es quien elige y dirige al equipo y esto funciona inexorablemente de forma piramidal, si falla el de arriba, con toda seguridad fallaran todos lo abajo. Pero ¿que cabía esperar leyendo los expedientes profesionales del gabinete socio comunista?

Al dúo Batman-Sánchez y Robin-Iglesias no le había hecho falta tomar decisiones importantes, hasta que llegó la PANDEMIA, porque en esta España europeísta todas las decisiones IMPORTANTES sobre economía, defensa, asuntos exteriores, etc.. las toman en Bruselas y Washington nuestros históricos enemigos y hoy «aliados», a saber: Los franceses, americanos, ingleses, belgas, holandeses, (menos mal que están los alemanes por medio, que al menos no nos odian tanto y simplemente nos desprecian) . Y ha sido con la PANDEMIA cuando Sanchez , el Guapo y el Marques cazafachas han tenido que afrontar una crisis seria en la que se requería EXPERIENCIA de GESTION y, ahí, como no podía ser de otra manera, han «cantado» más que la Belén Esteban de jefa del APOLO XIII. Está claro que cuando se tiene de Presi y vice a dos frikis inmaduros que no han gestionado en su vida ni un kiosko de pipas, el resultado es que:

¡¡¡ ESPAÑA NO FUNCIONA¡¡

Con todo, recargar ahora las tintas sobre la Sanidad sería injusto. En España no funciona prácticamente ninguna institución como es debido desde hace décadas: la JUSTICIA, modelo de ineficacia burocrática, con una politización interna vergonzosa que genera sentencias esperpénticas. Los Gobiernos autonómicos se pasan las sentencias del Constitucional por el forro. La Educación en manos de auténticos chiflados está siendo utilizada para adoctrinar a los niños por autonomías ¡¡ prohibiéndoles estudiar en español en España¡¡, algo insólito y único en el mundo. La ECONOMIA, dirigida desde el extranjero, por nuestros enemigos históricos, hoy «aliados» ha conseguido que España esté en quiebra técnica como Argentina o Venezuela. El Paro es de los mayores del mundo civilizado.

La Seguridad Social en caída libre. Se ha desmantelado la Industria y ahora le toca el turno al Turismo que ha sido el sostén de las cuentas públicas durante décadas……y una larguísima lista que acaba en nuestra admirada Guardia Civil, única institución que quedaba, con algo de prestigio y que ha sido degradada a porteros de la mansión de Pablo Iglesias para perseguir a peligrosos terroristas, vecinos de Galapagar, que osan pasear por la puerta de su mansión con banderas de España y comiéndose un roscón de reyes para provocar al Marques y señora . Pero lo peor y más triste de todo, es que España, vuelve a estar enfrentada por el mayor irresponsable e impresentable que ha dado la democracia, un tal Zapatero, que en su cretinez intelectual y personal se empeñó en desenterrar viejos odios de clase e ideológicos que presumíamos ya olvidados gracias a Suarez y Felipe González.

Pero ¿qué sucede cuando a alguien se le ocurre decir que ¡¡ ESPAÑA NO FUNCIONA ¡¡ y no es el IÑAKI GABILONDO jubilado? , pues ocurre que los gabilondos en activo que controlan TODOS los medios de comunicación públicos y privados del país, gracias al PPSOE, empiezan a llamar Fascistas, Franquistas, Racistas, y no sé cuántos «istas» mas, al disidente al que rápidamente encuadran en VOX y la extrema derecha y piden su linchamiento primero, luego su crucifixión y de postre su decapitación para que sirva de escarmiento al populacho, que ose discrepar del PENSAMIENTO UNICO SOCIALISTA que se ha implantado como en las peores dictaduras..

Por eso oír al Gabilondo, en la actualidad rico jubilado «en plan facha » decir que ¡¡ESPAÑA NO FUNCIONA ¡¡, da algo de yu-yu y suena raro.

Chico, Gabi, con lo listo que eres y lo bien que hablas, te podías haber dado cuenta antes, hace por lo menos 30 años ….pero claro entonces no te habrían dado tanta cancha, ni tanta radio, ni te habrías ganado una jubilación dorada, siendo lo más probable que hubieras acabado en el archivo del sótano cuarto de la SER………….o en el mejor de los casos en El Toro TV y……. esos pobres cada vez que dicen ¡¡ESPAÑA NO FUNCIONA¡¡ se temen que les cierren la emisora y los saquen del modestísimo canal 124, para mandarles directamente al infernal 666 donde todo se ve negro.

Alberto G