Aiyana Gómez Acosta: "Los guiones que no entiende ni la madre que los..."

Parece ser que las películas cuyas tramas no entienden ¡ni su madre! O Ni su padre, sea uno u otro el caso del cineasta que engendra estas locas visiones, repito: parece ser, que están aquí y para quedarse.

Los finales abiertos, ambiguos, inesperados o sorprendentes, que te hacen darle una y otra vez vueltas a la película una vez vista, parecen ser, que ya no son suficientes cuando algunos cineastas han descubierto la posibilidad de volver loca a la audiencia durante TODA la película. Y si no se entiende al final, da igual, ya que si buscas en google están las explicaciones de tamaños comecocos. Eso ya dice mucho.

Puedo entender que clásicos del cine con muchas capas, inspiren a sus fans a que abran páginas y blogs en internet donde explican detalladamente todos los entresijos de semejantes obras del séptimo arte. Sobre todo, con el afán de sacar punta a todo lo relacionado con la película de su adoración.

Pero no logro captar, entender, o, justificar, que cineastas decidan crear su obra sin preocuparse lo más mínimo porque se entienda. Ninguna parte de ella, ya no digamos el final. Igual se creen más inteligentes haciendo sentir a la audiencia que no llegan, que se quedan cortos. O bien, quieren hacernos pensar, tras leer las explicaciones correspondientes en internet, que son unos genios tan grandes por presentar un concepto tan ambiguo envuelto de tanto simbolismo freudiano que ni dicho psicólogo, Sigmund Freud, entendería sin buscarlo primero en google.

Echo de menos aquellas películas que se entendían a la primera, aunque tuvieras que darle un poco de vueltas en la cabeza y hasta discutir con tu pareja porque el final se podía interpretar de varias maneras. Pero esto de ahora, no tiene nombre. Que tengas que buscar una traducción, un mapa, seguir señales de humo para poder entender la película… Esto no tienen nombre, o sí, mal cine.

Los defensores dirán que es una evolución del cine, y tienen razón, pero no todas las mutaciones mejoran la especie y no todas, gracias a Dios, se perpetúan. Podrán decir que tampoco se entendió a Picasso o Dalí, en su momento, por algunos de sus contemporáneos ya que sus pinturas tenían mucho simbolismo y a veces necesitaban de cierta explicación.

¡Ey! Que me subo al tren del simbolismo y todo lo que tú quieras, pero a ver si se entera estos cineastas de hoy, que el cine es el séptimo arte, pero también un negocio de entretenimiento. Parece que unos entienden un concepto u el otro, pero nunca ambos a la vez. Está muy bien hacer una película que sea una obra de arte merecedora de todos los Oscars en todas las categorías, pero hay una categoría que no tiene estatuilla y es el premio del público. Este se ve reflejado en la taquilla y marca muy claro, que está muy bien llevarse por su vena artística cuando hacen una película, pero que no se olviden que el público está formado por más gente que ellos mismos.

Así que, que La Matriz, El club de la lucha, Doce monos, El sexto sentido o más recientemente Tenet parezcan películas para niños en comparación a estas otras: Estoy pensando en dejarlo, o, Madre!, es muy triste.

Que alguien les diga a estos cineastas de hoy que aburrido no es, ni será nunca, sinónimo de genio —yo veo gente aburrida todos los días, no voy a decir en que canal, y no tienen ni dos neuronas para hacer fuego cuando las frotas.

La verdad, no entiendo porque lanzan estas películas. Porque creen que la especie, en conjunto, va para más inteligente. Debemos haber llegado a la cúspide, porque ahora vamos en sentido para abajo.

Y si no me creen, enciendan la televisión a cualquier hora, cualquier día y desengáñense.

Vamos, que, en conclusión — voy a unirme al club y explicar lo que he querido decir con todo esto— está muy bien que nos hagan pensar, pero otra cosa es volvernos locos. Que no tengamos necesidad de un master de psicología o, en su ausencia, de una bola mágica para intentar adivinar o descifrar estos galimatías que son muchas películas actuales. Que yo cuando voy al cine, es para distraerme, que, si quiero volverme loca, me pongo las noticias y miro la actuación de los políticos en nuestro país.