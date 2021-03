«La lucha de David contra Goliat»

Lucus Augusti (Lugo) ciudad fundada por los Romanos, fue durante muchos años, escenario de cruentas batallas entre Romanos y Castrexos, hoy en día uno de los descendientes de aquellos romanos, José Luis Rodríguez Fernández propietario de Dislugo, S.l. mantiene una dura batalla contra la Todo Poderosa Coca-Cola European Partners e Hijos de Rivera, una lucha en condiciones desiguales contra dos compañías con medios económicos ilimitados y ejércitos de abogados, que de momento le ha llevado a la presentación voluntaria de concurso de acreedores por estrangulamiento financiero.

Coca-Cola European Partners dentro de su plan QUO VADIS encontró en Hijos de Rivera su Partner en Galicia para la distribución de sus productos e intento deshacerse de sus distribuidores que toda la vida estuvieron a su lado.

Según comenta Jose Luis y en vista como trataron a sus empleados con un ERE fraudulento, no me esperaba que a los 50 distribuidores que éramos en Galicia nos trataran bien, pero de ahí a lo que nos hacen o hicieron dista un abismo y muy grande.

Coca-Cola fue teniendo suerte y se encontraron con un sector donde la unión brilla por su ausencia, donde la edad de los propietarios y el miedo a enfrentarse a una gran compañía les asusto y fueron firmando sus “salidas” en la mayoría de los casos con unas condiciones diríamos lamentables.

“Entre mi padre y yo tuvimos la concesión y distribución de los productos de Coca-Cola 50 años, una familia no puede estar tantos en un negocio si las cosas no se hacen bien, pero para no indemnizarnos nos metieron en la plataforma de Hijos de Rivera, incumpliendo todos los acuerdos que teníamos”.

“Me dirigí varias veces, tanto al presidente de Coca-Cola España, como al gobierno corporativo del embotellador, haciendo caso omiso a las tropelías y practicas caciquiles dignas de otros tiempos y el silencio siempre fue su respuesta.

Viene un poco a cuento lo que decía en su momento D. Antonio López consejero de Begano “Estamos potenciando una sociedad altamente permisiva en la que nadie quiere responsabilizarse de nada”

¿Qué valoración puede tener un alto ejecutivo de una gran compañía, cuando no quiere escuchar?

Muchas personas consideran que el papel de los líderes es hablar, dar discursos, indicar las tareas; pero más que hablar, lo que distingue a un gran líder, es su habilidad para escuchar: escuchar a sus colaboradores, a sus clientes, proveedores, etc. etc.

Mi estancia en Hijos de Rivera no fue muy afortunada, aunque hicimos bien el trabajo, crecimos en ventas y sobre todo cambiamos bastantes instalaciones de grifos para Estrella de Galicia, igual que sus “socios” incumplieron los acuerdos que teníamos, la segunda ruta que teníamos pactada a los 3 meses de empezar con la primera, me la ofrecieron pasados 10 meses y no me la dieron por que no firme el Finiquito a coste 0 que pretendía Coca-Cola European Partners.

En la plataforma de Hijos de Rivera, teníamos que transportar y servir a los clientes, los productos de Coca-Cola que previamente habían sido facturados por Coca-Cola European Partners, cuando no podíamos, pues la gran mayoría de los distribuidores tenemos los camiones con tarjetas de Servicio Propio y mercancías ajenas que no facturabamos nosotros, se tienen que servir en camiones con tarjetas de Servicio Público, fuimos teniendo suerte, porque si nos paran, las multas son muy considerables.

La colusión es un delito que se concreta bajo el acuerdo clandestino alcanzado entre dos o más personas para perjudicar a un tercero….

Ese tercero fui yo y algún compañero más en Galicia.

“Me considero víctima de una colusión entre 2 empresas y voy a luchar hasta el final, no les tengo miedo, estoy limitado económicamente debido al perjuicio que me ocasionaron, se perfectamente a quien me enfrento, si tengo que pedir lo hare, pero lo que nunca hare es perder mi dignidad, luchare por mis derechos y mi empresa y por muchos millones de euros que tengan….al final son dos empresas sin Alma”.

Una tarde estando con 2 ejecutivos de Hijos de Rivera salió algo relacionado con Mahou, y en la conversación salió a relucir que un empleado de mi empresa bebía cerveza Mahou, entonces uno de ellos dice “Yo no sabía que bebía Mahou, ¿cómo le dejas trabajar a ese tío?” “Que mientras esté trabajando, no puede beber otra marca que no venda” “Está prohibido que beba Mahou, se va de la empresa…que beba agua” “Si le veo yo bebiendo Mahou tiene prohibida la entrada”

Detrás de cada puesto de trabajo, hay una familia…

Al entrar en concurso, mi abogado solicito a Coca-Cola la situación de la cuentas con Dislugo ya que nos faltaban abonos pendientes que no realizaron, pero lo más sorprendente es que no tuvieron en cuenta 87.000 euros que teníamos en aportaciones pagadas con pagares y cobrados en su momento.

En conversaciones grabadas siempre me decían que al final las tendrían en cuenta, pero no lo hicieron.

Todo esto lo hacen siguiendo una estrategia bien definida a base de empobrecernos poco a poco, de recortar nuestro territorio de actuación, reducir las comisiones para dárselo a las cerveceras.

En el año 2.015 estuve de baja un año debido a una baja médica y me sacaron el 50% de las comisiones que recibíamos, eso sí haciendo el mismo trabajo, por hacer el reparto a Carrefour, sin preaviso, ni comunicación alguna con un perjuicio económico de 52.000 euros, pero es que a un compañero de Ferrol fueron 100.000 euros y a otro de Santiago de Compostela 90.000 euros, claro como lo iban a notificar por escrito…

En varias ocasiones nos obligaron a servir mercancías a clientes de dudoso cobro, negándonos, pero tuvimos que servirlas pues nos decían que en caso de impago se harían cargo, esto me costó perder sobre 15.000 euros, que tampoco lo tuvieron en cuenta…

La relación se había deteriorada de tal manera, que fui a llevarles al centro logístico que Coca-Cola tiene en Piadela y ante la negativa que no me descargarían la mercancía que les llevaba, opte por descargarla en el suelo, pues ni un pallet de madera me trajeron, mi sorpresa fue cuando llego la Guardia Civil y me decían que estaba en una propiedad privada y que debía volver cargar las cajas a mi camión y llevarlas de vuelta para Lugo…me negué y las cajas se quedaron allí, no obstante a los agentes les enseñe mi DNI por si querían presentar denuncia, que supiera quien era, no quiero ni pensar si les voy a robar… a quien llamarían.

En una reunión con el jefe de área zona norte de Coca-Cola este señor me dice “que si no sale la segunda ruta tendremos problemas con la primera, mi experiencia me dice con Estrella, que nosotros que fuimos los que negociamos la entrada de Dislugo en Hijos de Rivera y Dislugo acaba en juicio con Coca-Cola, la confianza de Hijos de Rivera en Dislugo ira a menos y no me extrañaría nada que ponga en el disparadero la primera ruta” ante esto…

En vista de los abusos cometidos a Dislugo y la vulneración de sus puestos de trabajo, sus empleados de toda la vida, en la demanda que formularon para poder cobrar del Fogasa, presentaron denuncia también contra Coca-Cola e Hijos de Rivera, condenando el Juez a pagar los salarios pendientes a Hijos de Rivera, en una sentencia histórica y pionera en el sector de la distribución en España.

Con buena voluntad, intente siempre dialogar, arreglar nuestras diferencias y me topé con una pared enfrente, siempre la misma respuesta…. que no tenía razón y no tenía derechos.

Incluso les propuse ir a un mediador, ni caso, para al final tener que acabar en los tribunales.

Muchas veces pensé que los directivos más cercanos en el trato diario intentaban tapar todo, pero me encargué de notificar a los Gobiernos Corporativos de ambas Compañías para que tuvieran perfectamente documentadas todas las tropelías y acuerdos incumplidos con mi empresa, pero con el tiempo me di cuenta que les trae todo al pairo.

Como dice un amigo mío, la justicia los sienta a los dos al mismo nivel, iguales…..ahí es cuando empiezan a temblar los verdaderos responsables que, amparándose en ese paraguas de poder, no les tiembla el pulso para destruir a las personas.

El camino no es fácil y en espera de la pronta resolución de los Tribunales correspondientes, el tiempo pondrá a todos en su lugar.