Oscar Sanchez Santos: «La prostitución en mi rellano»

La prostitución en los edificios de viviendas en nuestro país es algo que se esta convirtiendo en algo normal de unos años a esta parte.

Mi nombre es Oscar Sanchez Santos, soy un joven de 32 años que compró su primera vivienda hace cosa de 1 año y medio con mucho esfuerzo e ilusión, entonces vivía en Singapur ganándome la vida fuera de mi país como muchos otros jóvenes de mi generación, actualmente vivo en Londres.

Con mis ahorros y la ayuda de mis padres me compre una vivienda en la ciudad de Burgos, en concreto en el barrio de Gamonal, un barrio obrero de gente de clase media.

Hace cosa de unos meses me enteré por el anterior inquilino que en la vivienda contigua a la mía se ejerce la PROSTITUCION y dicho inquilino no quería seguir viviendo allí por las molestias que conlleva tener una casa de lenocinio al lado de la tuya, molestias como ruidos hasta las 4 de la madrugada que no dejan descansar, llamadas de los clientes a otras puertas por error noche, tras noche y así cada día del año.

Yo ni corto ni perezoso me puse a investigar el problema, hable con los vecinos y me entere que el lupanar lleva al menos desde 2017 en activo y es el dueño que proxeneta, hablé con el presidente de la comunidad, la Policía y me di cuenta que nadie me iba a ayudar a solucionar el problema, pues los vecinos no quieren denunciar por miedo a represalias, el presidente de la comunidad más de lo mismo y la policía me dijo que si no se demuestra que en la vivienda se comente un delito no pueden hacer nada, es más, al investigar vi en medios de comunicación que este problema se está generalizando por toda España pero que nadie daba voz a los cientos de afectados por los pisos de la prostitución, afectados a mi parecer desamparados por la ley y la justicia.

Me empecé a dar cuenta de que este problema no tenía fácil solución, y con ello me puse a escribir al Defensor del Pueblo y al Alcalde de Burgos pidiendo ayuda y suplicando por una solución, no solo para mi, si no para todos los que estamos afectados por este problema.

El Defensor del Pueblo me responde recomendando que denuncie, nada que yo no supiera, y el Alcalde de Burgos ni se ha dignado a responderme.

Ahora hago público en prensa lo que me ocurre buscando ayuda por parte de gobernantes o instituciones y a la vez denunciando una situación que le ocurre a cientos o miles de españoles.

¿es que no tenemos derecho a vivir tranquilos? ¿es que a alguien le gustaría tener un burdel en el rellano?

Oscar Sanchez Santos