La trama de las grabaciones entre Personal de Coca-Cola y Dislugo

Ya no son, solamente las conversaciones grabadas del Sr. Villarejo a las denominadas Cloacas del Estado y el Sr. Bárcenas a los miembros de su partido, entre algunas empresas ocurre lo mismo.

Según relata Jose Luis Rodriguez propietario de la empresa, Dislugo distribuidor de la famosa marca Coca-Cola “Empecé a grabar conversaciones con el personal de Coca-Cola European Partners por cómo actuaban conmigo, como me trataban y en vista de cómo iban los acontecimientos”.

“Nadie podría creer lo que me decían y como actuaban después” “El motivo que alegaron para deshacerme de mi empresa como su distribuidor durante 30 años y darle mi zona de trabajo a Hijos de Rivera, es que tenía una deuda vencida y exigible, cuando realmente tenía la mercancía en depósito en una cuenta activa y eso sale a relucir en las grabaciones que se presentaran en el tribunal llegado su momento”.

“Eres el único distribuidor de España, que no paga el producto, reconozco que se ha hecho una excepción y la mercancía está en depósito” comentaba el Jefe de distribución noroeste.

Comenta Jose Luis “Pero mi sorpresa fue cuando el Manager de distribución de la zona norte de España de Coca-Cola European Partners me estaba grabando también” y me dijo “tu estas grabando mis conversaciones y yo desde el primer día, lo sé. Yo también te estaba grabando porque me lo dijo mi abogado y a ti el tuyo te pudo haber dicho lo mismo”.

Como escribe el Consejero Delegado Sr. Gammell en la web de Coca-Cola European Partners hablando del código de conducta en un mensaje dirigido a sus empleados:

“Sin embargo, hacer las cosas bien no llega. Queremos ser una gran empresa .Con el fin de conseguir dicho objetivo, debemos dirigir nuestras operaciones de la forma correcta, con integridad como parte esencial de todas nuestras acciones. Actuando con integridad demostraremos el tipo de empresa que somos en cada interacción con las partes interesadas, ya sean nuestros compradores, proveedores o las comunidades en las que operemos.”

“El código de conducta contenido en este documento se ha creado para orientarnos en la consecución del éxito. De conformidad con el propósito de nuestra empresa y nuestras actitudes, este código debe guiar cada decisión empresarial que tomemos y cada conversación que entablemos, ya sea interna o externa. Lea el código con detenimiento y consúltelo con frecuencia para utilizarlo como como guía”.