Luis Ortiga: «Las pensiones y el Ministro Escrivá son una piedra en el zapato del PSOE»

Todavía en estado de shock por el incomprensible contenido de la comparecencia del ministro Escrivá ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del pasado lunes, día 12 de abril de 2021.Ha conseguido que lo que había sido, en su día, un consenso, plasmado en un documento de recomendaciones y refrendado en el Congreso de Diputados, se haya convertido en una reprobación unánime a sus propuestas (menos de la portavoz del PSOE).

A continuación un primer y rápido análisis de la comparecencia:

A pesar del tiempo transcurrido, continúa sin clarificar totalmente la fórmula a utilizar para asegurar la revalorización de las pensiones (y eso que aseguró que es muy clara). Menos mal que es clara…

Un tema capital, como es el factor de sostenibilidad y su sustitución por un eufemismo denominado «factor intergeneracional» continúa sin siquiera ser esbozado.

De las propuestas que presentó, destacar las medidas tendentes a aumentar la edad efectiva de jubilación.

-Aseguró que por cada año de trabajo por encima de la edad ordinaria de jubilación se podría llegar a obtener un cheque de 12000 euros. Eso huele a mensaje publicitario Ese tratamiento si es regresivo. ¿Beneficia a las clases más desfavorecidas? No, claro que no! Es una medida antisocial.

Además, explique usted la retención fiscal que tendrían esas rentas. Explique usted el importe neto que entraría en el bolsillo del pensionista. Haga los números para un sueldo medio y no para un sueldo de bases de cotización máximas. No haga un slogan publicitario. Somos personas serias. Estos temas son trascendentales!

-Anunció aplicar los coeficientes reductores, por jubilación anticipada «voluntaria», sobre la pensión en lugar de sobre la base reguladora, como hasta ahora. Todo ello, según sus palabras, para evitar la regresividad del sistema. ¿Por qué no explica usted que las bases máximas de cotización ya están penalizadas durante la vida laboral de esas personas? Efectivamente, como usted sabe, están cotizando (pagando) por un importe muy superior al de la pensión máxima; con lo cual el Sr. Ministro pretende una doble penalización para esas personas. Las medias verdades son peor que las mentiras.

Mientras tanto, a pesar de su obligación de entregar un informe sobre la jubilación anticipada en largas carreras de cotización, cuyo plazo venció el 18 de febrero, continúa sin presentarlo. Afirma que ya lo hará (sin establecer fecha). Textualmente dice «paciencia». ¿Paciencia Sr. Ministro?. A este colectivo tan vulnerable y sensible al paso del tiempo le pide paciencia. Lamentable!

Aparte, ahora se le ocurrió decir que hay que debatir qué es lo que se entiende por largas carreras de cotización. Es inaceptable! Lo mínimo exigible es respetar a las personas jubiladas. Esa pregunta es inadmisible.

También, atentando contra la dignidad de las personas, se permitió asegurar que alargar la vida profesional es beneficioso para la salud. Debería el Sr. Escrivá decirle esto a las personas trabajadoras que sufren dolencias físicas o psíquicas, que están de baja laboral, etc. Es incomprensible tanta falta de sensibilidad. Imagino que el Sr. Ministro también salía a las 20:00 a aplaudir a los trabajadores y trabajadoras que nos permitían mantener nuestra vida al inicio de la pandemia del Covid. A personal sanitario, transportistas, personal de supermercados, responedores, transporte público, cadenas de montaje y un largo etcétera. ¿Se ha planteado el Sr. Ministro si es justo penalizar su pensión de por vida, pese a haber trabajado más de 40 años? No es justo, no. Es indigno!

Finalmente, indicar que en los gráficos utilizados por el Sr. Ministro, en lo referente a tasas de actividad por tramos de edad, se muestra una de las mayores vergüenzas de nuestra situación económica y social:

– Segundo país en paro juvenil. Aumento de 20 puntos en tasa de inactividad en el último decenio.

En cuanto a tasa de actividad para mayores, se observa claramente que hay tres países muy significativos con menor tasa de actividad. Son Bélgica, Francia e Italia. No, sr. Ministro, no. No se trata que tengan más desempleo que España. Se trata simplemente de que esos países tienen leyes que permiten la jubilación más temprana cuando se han cotizado un número determinado de años.

España debería también establecer los años máximos de cotización que garantizan la pensión integra, con independencia de la edad de jubilación.

40 años cotizados deberían asegurar la pensión integra, como se reclama desde ASJUBI40.

Espero que los partidos políticos y los agentes sociales, en la mesa de diálogo, sepan reparar el horror que suponen las propuestas del ministro.

Luis Ortiga