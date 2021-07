Encima de comunista, poco agraciada;

Sin ánimo de ofender, mujer, o lo que sea,

Dicho a lo bestia, como tal, más bien fea:

Si en algo la he ofendido, no he dicho nada;

Pero, si físicamente no anda sobrada

De piropos, tiene la moza en la platea

De la Política, para que se la vea

Aplaudir a rabiar, lo que es tierra quemada;

El ser comunista hoy es una tarea

Que emprenden quienes, ya con agua pasada,

Pretenden mover su molino descarada-

Mente, sentado sentada en silla de enea,

Que del Gobierno ya ha sido retirada …

Allá usted con sus guiños y verborrea,

Con más espuma que potra desbocada …

¡Sea feliz!, si es que alguien la piropea,

Pues si en Política ya es una rosa ajada,

Físicamente no es la ¡Miss Yolanda!, … ¡ea!.