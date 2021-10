Interpelación

Estimado Alfonso,

Lo primero, quiero que sienta mi apoyo a su labor.

Me he sentido interpelado por su insistente y sensata pregunta de por qué los españoles no nos movilizamos ante ciertas políticas, determinados abusos, leyes que atentan a nuestros más profundos principios o creencias y otros desmanes parecidos.

En cualquier caso, disculpe que no desarrolle en esta carta el cobarde, degradante e infame silencio que podemos llegar a guardar al ser testigos personales y directos de una injusticia, un abuso, un insulto o una denigrante estupidez manifiesta.

Procuraré manifestarle cuál es mi particular pensamiento sobre qué nos pasa a los ciudadanos de a pie. Curiosamente, según iba escribiendo, me he ido percatando de que la articulación política en este país (y posiblemente en muchos otros) va en contra del funcionamiento más elemental y lógico de cualquier asociación de personas, tanto social como económica.

No me vienen a la cabeza qué otros derechos o instrumentos tenemos para decidir o influir en la dirección política de España que estos que describo a continuación:

– Podemos votar a un partido político “acorazado”, cada cuatro años, a cuyas personas no conocemos ni sabemos qué referencias tienen y a las que no podremos pedir responsabilidades si incumplen manifiestamente lo que prometieron como grupo y menos, personalmente.

No podremos impedir que tomen decisiones sobre temas muy conflictivos de los que no hayan hablado nunca y cuya urgencia es nula o relativa en el mejor de los casos.

Tampoco podremos aceptar o vetar las decisiones de que se alíen con otras formaciones a las que no hubiéramos votado nunca, ni hartos de vino y que además pudieran depender de estos grupos cuya solicitud de contraprestaciones podría ser inaceptable.

Sólo podemos mostrar perplejidad ante la posición flácida de partidos políticos que deberían, no sólo tratar de impedir según qué decisiones políticas o aprobación de leyes sino derogarlas al llegar al poder. Y no lo hacen porque no se atreven o no les importan lo suficiente para molestarse.

– Una moción de censura no está entre nuestras atribuciones pero los políticos no se dan cuenta de lo necesaria que es en ciertos momentos y la presión que quita a los ciudadanos cuando se produce. Al menos, hay alguien que, como nosotros, se da cuenta de lo que pasa y lo denuncia a los cuatro vientos. Con éxito o sin él, eso no es lo importante aunque fuera deseable.

– Ante la falta de voz en las instituciones, podríamos recurrir a los medios de comunicación para manifestar nuestro descontento o desagrado tanto verbalmente como por escrito si no fuera porque la mayoría de estos son los NO~DO del régimen y no recibiremos su apoyo.

– Deberíamos asociarnos para interpelar al poder político con más fuerza y eficacia pero las únicas agrupaciones con visos de éxito son las que tienen como objetivo las ideas más estúpidas, abyectas e inútiles. Además, los lobbies resultan carísimos en tiempo y dinero. No nos los podemos permitir…

– Nuestros conocimientos y medios no son los suficientes ni adecuados para recurrir las leyes que se van promulgando y que son injustas o nos perjudican gravemente por lo que este camino también está vetado. Desgraciadamente, la insumisión, generalmente no es ni posible ni práctica.

– Las manifestaciones sirven de muy poco porque los políticos desoyen nuestras reivindicaciones y los medios de comunicación “estatales” ignoran o deforman lo que pedimos para tratar de ridiculizar nuestras demandas. En cualquier caso, la falta más mínima de decoro hace imposible que alguien se sienta aludido y dimita aunque la presencia de manifestantes sea muy mayoritaria, lo que las hace bastante inútiles.

Por razones obvias, se descarta entrar por la fuerza en el hemiciclo y encerrar o enviar a galeras a estos políticos sin vergüenza alguna aunque seguro que alguna vez se nos ha pasado por la cabeza…

En cualquier caso, hay tantas decisiones infames y tanta estulticia que nos sobrepasa que damos por perdidos cuatro años porque no podríamos tener tiempo para todo esto y cumplir con nuestras obligaciones hacia nuestras familias.

Estamos indefensos y sólo nos queda votar a otro a los cuatro años, rezar porque sea menos malo, descargarnos con nuestras familias, amigos y, en última instancia, el derecho al pataleo…

Un saludo muy cordial,

Adolfo Escalante