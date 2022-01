Lluis Muntane Moro: Carta al Director acerca de la inadmisión por parte del Tribunal Constitucional del Recurso de Amparo presentado por la denunciante en el proceso penal seguido ante la Audiencia provincial de la palma, relativo al pago mediante relaciones sexuales de una deuda pecuniaria

Con fecha de 3 de enero de 2022, ha sido objeto de publicación por sendos medios de comunicación social una noticia que, ciertamente y atendido el modo de su tratamiento no puede por menos que causar estupor. Diversos medios ponen de manifiesto sin ningun tipo de rubor que el Tribunal Constitucional «avala» una resolucion judicial dictada por la Audiencia Provincial de Palma, en cuya virtud , se legitima el pago de una deuda pecuniaria mediante felaciones u otra clase de relaciones sexuales. Es de justicia poner de relieve las consideraciones siguientes:

Nuestro Código Penal actual, que data del año 1995, protege en su Título VIII del Libro II «La Libertad e Indemnidad sexuales», frente al Código Penal de 1973 en su redacción original, que en materia sexual , se refería a los delitos contra «La Honestidad» en su Título IX del Libro II y donde se venía ya castigando como primer ilícito penal «la violacion de UNA MUJER».

En efecto, el cambio de rúbrica no es una cuestión baladí. El Derecho Penal, tiene por misión la protección de bienes jurídicos. Entendiéndose por tales, aquellos valores que la sociedad en cada momento histórico entiende fundamentales para la adecuada convivencia social. Así concebida, la Libertad sexual consiste en el derecho para decidir en lo relativo al ámbito y en la esfera sexual, de modo que la lesión a esa libertad es lo que vulnera el bien jurídico protegido. No en cambio, aquellas conductas que si bien dignas de reproche moral, no rebasan el umbral de lo punible y por ello deben quedar a extramuros del poder punitivo del Estado. Más allá por tanto, de que a ojos de una mayoría (entre los que me incluyo) acordar entre adultos la extinción de una obligación de contenido pecuniario mediante la prestación libre de servicios sexuales, resulte profundamente reprobable desde una perspectiva moral y ética, no hay que olvidar que en un Estado de Derecho , el Derecho Penal protege bienes jurídicos entre los que se encuentran las esferas de libertad individual, y el hecho de que una conducta no sea constitutiva de delito, no implica que la misma sea adecuada desde un punto de vista ético o moral ni tampoco, que la misma sea conforme a derecho o protegida por el mismo.

En otro orden de cosas, el articulo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, exige para la admisión a trámite de un recurso de amparo, que éste cumpla con una serie de requisitos a examinar <prima facie> como condición para su admisión a trámite y por tanto, para su examen en el fondo. entre los que destaca la necesidad de que «el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales»

Así pues, esa especial trascendencia constitucional se traduce en una especial exigencia de justificación, motivación y argumentación dirigida a analizar el contenido del recurso desde una óptica constitucional, que condiciona el hecho de que el Tribunal se pronuncie sobre la cuestión o cuestiones objeto del recurso; es decir, sobre el fondo. El hecho de que el Tribunal , en aplicación de lo dispuesto en el articulo 50 de su Ley Orgánica haya resuelto la inadmisión del recurso de amparo, en ningún caso puede suponer que el mismo haya «avalado» (palabra tristemente muy utilizada por otra parte, en el tratamiento de noticias judiciales por los medios sensacionalistas) semejante situación y no puede por menos que calificarse este tipo de tratamiento de la información por parte de algunos medios, de manifiestamente irresponsable por difundir semejante mensaje, sin llevar a cabo la mínima labor de contraste y de rigor exigibles.

Volvamos a la calidad y seriedad en el tratamiento de la información. Volvamos a hacer del periodismo lo que siempre ha sido y tristemente ha dejado de ser.

Lluis Muntane Moro, con DNI 47895385R