María Mercedes Blanco R.: «Biden está conduciendo EEUU hacia el abismo…»

Hace ya un año desde la toma de poder del presidente de Estados Unidos Joe Biden.

En su discurso inaugural el presidente descubrió los desafíos que enfrentaba la nueva administración: frenar la expansión del COVID-19, devolver al pueblo estadounidense una sensación de la libertad y unidad, sanear las relaciones de los EEUU con muchos países, unificar a una nación dividida, estimular la economía del país y poner los derechos humanos en el centro de la política exterior.

Parecía que el nuevo presidente tenía todo lo necesario para alcanzar esos objetivos. Pero algo salió mal.

Los sondeos venían alertando en los últimos meses de un descenso en la popularidad de Biden.

El 52% de los estadounidenses cree que Biden no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes de la nación.

Y hay una explicación para eso.

Hasta el momento, Biden tampoco ha podido cumplir su promesa de unir al país y detener la epidemia. Aún más, durante un año de su presidencia la inflación sube lo que muestra la mala situación económica en el país.

Cabe señalar también que el evento más significativo del primer año de presidencia de Biden ocurrió en el ámbito de la política exterior.

El colapso del gobierno prooccidental de Afganistán recordó a los estadounidenses, y al mundo entero, la retirada de las tropas de Estados Unidos de Saigón después de la derrota en la Guerra de Vietnam. Le hizo dudar del papel de los Estados Unidos como potencia global. El daño a la imagen de Estados Unidos es devastador, y ahora muchos países se preguntan si EEUU es realmente un socio confiable.

Además, Human Rights Watch ha criticado al presidente Joe Biden y otros líderes occidentales por una débil defensa de la democracia y por no hacer frente a los desafíos de la crisis climática y la pandemia de COVID-19 hasta la pobreza, la desigualdad y la injusticia racial.

Durante su campaña electoral Biden prometió poner los derechos humanos en el centro de su política exterior, aunque al mismo tiempo continuó vendiendo armas a Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Israel a pesar de su persistente represión.

El presidente francés Emmanuel Macron y la ex canciller alemana Angela Merkel mostraron también una debilidad similar en su defensa de la democracia. Lo ha dicho el Director Ejecutivo de Derechos Humanos Kenneth Roth en el Informe Mundial anual de Human Rights Watch el pasado jueves.

El actual presidente de los EEUU no ha podido cumplir muchas promesas hasta ahora. Su respaldo decae y la imagen de la potencia mundial también. La inflación sube, la pandemia está fuera de control y los derechos humanos no pone en el centro de la política exterior. El año 2021 no fue un año fácil para Joe Biden, pero los próximos 3 años no serán más sencillos. Aún así creo, que la edad del presidente juega un rol importante, ya que con la edad de 78 años, Biden ha perdido probablemente algo de energía y también rapidez a la hora de actuar…