María Mercedes Blanco R.: «La situación con los refugiados preocupa cada vez más»

La situación con los refugiados en la frontera ucraniana me asusta cada vez más. La guerra en Ucrania provocó un éxodo de refugiados nunca visto en Europa desde la segunda guerra mundial.

Ahora en Internet se pueden ver historias sobre secuestros de las personas en las fronteras. Hace unos días la policía polaca ha distribuido los folletos que contenían la información sobre unos traficantes que se han intensificado en un contexto de la crisis.

Los voluntarios polacos informan que los rumores sobre algunos hombres que secuestran niños para venderlos a grupos criminales, y las mujeres que están siendo obligadas a la esclavitud y la prostitución, se han escuchado durante mucho tiempo, y regularmente notan personas sospechosas cerca de la frontera.

Se dice que una vez el ejército polaco atrapó a dos hombres en una camioneta, en la que habían muchas mujeres. Se afirma que los militares las sacaron a las mujeres, y les entregaron a los hombres a la policía polaca. Pero, de hecho, fueron sobornados y los delincuentes quedaron sin cargos. Polonia aún no se ha pronunciado sobre este episodio, así como sobre otros rumores de trata de personas.

La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Shabia Mantoo, expresó su preocupación por tales informes y está ayudando a los gobiernos a intensificar las medidas preventivas. Éstos incluyen la distribución de panfletos y algún tipo de estímulo para que los países establezcan sistemas o procedimientos de detección para aquellos que ofrecen apoyo a los refugiados.

Los voluntarios se quejaron de la falta de controles: por ejemplo, cualquiera podía conducir hasta el lugar donde los refugiados esperaban el autobús, subieron al automóvil sin tener idea a dónde iban y quién los llevaba. Se recibieron informes similares de las fronteras eslovaca y rumana.

De hecho, los refugiados que esperan en la frontera durante mucho tiempo sin comida, calor o baños, aceptan cualquier acto de bondad sin dudarlo, que los delincuentes aprovechen esta situación.

Según Ylva Johansson, la comisaria de Asuntos Interiores de la UE, varias ONG y organizaciones de mujeres ucranianas denuncian cada vez más mujeres desaparecidas…

Muchas organizaciones declararon sobre la discriminación de los grupos de refugiados en Polonia. Así, Amnesty International ha señalado que Polonia no hace lo suficiente para evitar la discriminación y ha pedido a las autoridades polacas que protejan a los ucranianos de nuevos sufrimientos. Hay que darles áereas de responsabilidad a los voluntarios y hace todo lo posible para que los refugiados no sean perseguidos o sean víctimas de delincuencia. La Asociación Internacional la Strada afirmó que los niños llegaban a Polonia desde el territorio de Ucrania, pero las autoridades no registran dónde y con quién son colocados. En algunos casos, los padres envían a sus hijos a casa de sus parientes en Polonia. En un caso, una niña de 11 años viajaba con su tío, pero su tío fue detenido en la frontera y la niña continuó viajando sola.

Además, la organización señaló que muchos de los que no son ciudadanos de Ucrania, incluidos los que necesitan protección internacional, no están seguros de su estatus en Polonia. Los residentes de países de África, Medio Oriente y el sur de Asia que llegaron a la frontera desde Ucrania dijeron que las fuerzas de seguridad ucranianas y los empleados de varios servicios les impidieron repetidamente abordar los trenes que partían hacia Polonia desde la estación de tren de Lviv (Ucrania).

Los temores de discriminación y trata de las personas también se repiten en Alemania, el país vecino. Los voluntarios que trabajaban en la estación central de Berlín (Hauptbahnhof) y quienes daban la bienvenida a los ucranianos y les prestaban su ayuda, dijeron que habían habido casos de que algunas personas ofrecían alojamiento por razones cuestionables y que la seguridad debía ser más estricta.

Los enormes flujos de refugiados que huyen de la guerra, principalmente mujeres y niños, crean oportunidades para unos grupos criminales que prometen trabajo y refugio… Es necesario evitar tales casos de discriminación y trata de personas, y también poner fin a la crisis de refugiados más grande en el mundo.