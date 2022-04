Y usted, señor Bolaños, tranquilo hombre,

No se me altere, no se me irrite;

Puesto que lo suyo es estar al quite,

Deje que el Sánchez sea quien me asombre;

Esté usted a lo suyo y no le escombre

Al Novio su entrada nupcial al convite,

Sin que por ahora haya quien lo evite,

De un Gobierno para quitarse el sombre-

ro … Siga por tanto en su escondite,

Como el tren de Arganda ni ande ni pite,

Que es privilegio de un gentilhombre,

No haciendo nada, alcanzar renombre;

Sosiéguese, señor Bolaños, no grite,

Pues lo suyo, ¡leche!, … ¡no tiene nombre!.