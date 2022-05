Julio Martínez Moreno: «Carta abierta de un Policía sobre un Presidente Piolín»

Vario Avito Basiano, a la sazón histórica, el emperador Heliogabalo; el mismo que sembró el espantajo, la mugre, hediondez y fetidez más asquerosa en el imperio durante sus mierderos cuatro años de reinado-murió asesinado a los 18 años en el 222 dc – . Entre sus hazañas y portentosos delirios, gozaba invitando-eufemismo al canto- a los senadores a sus peculiares banquetes en palacio. Al parecer y según varios historiadores, estos acudían con el culo apretado a tan señalado honor; el cubilete se agitaba sobre la marcha, unas veces el menú rebosaba excelencia, delicatessen dignas del mejor bulli antes del cierre; más si el cubilete se torcía, misma carta pero con mierda y cristales dentro que tenían que tragar si o si. Este perturbado dejó al imperio quebrado, en pelotas y con un tremendo costurón bien datado e historio grafiado.

Cambian los siglos y la estética, pero el bolero de Ravel baja de octava y sigue repitiendo la misma melodía a través del tiempo; da la sensación que el poder -o lo que algunos entienden por tal cosa-, convierte a un ser humano en un depredador de semejantes; vamos, que Sánchez se ha cargado a mas leales que el mismísimo Heliogábalo a sus víctimas gastronómicas u otras. Sin duda, cuando los egos se enamoran de si mismos y para acabar de joderla tienen cargo, pues “sálvese quien pueda”; el mismísimo dios Moloch,- mitológico devorador de víctimas-, deviene en un pio sacristán de pueblo visto el espectáculo que aquí y ahora se nos ofrece a diario; por ende, es imposible aplacar a la bestia, fuera hace mucho frio y a ver quien se arriesga a perder nomina y coche oficial; solo así se explica la tumultuaria cochambra de lo que pomposamente se rotula Consejo de Ministros.

Pasemos a otra, una breve miscelánea del solar patrio y su gobierno; veamos: Estultos, estultas o estultes de manual deglutiendo un pastón del contribuyente a mayor gloria de la creación del frenopático nacional; eso si, previa hermenéutica de la cosa pansexual que vaya usted a saber; otro, lo ponen al frente de un Ministerio que abomina de la carne y gestiona un pastón para destruir la cabaña nacional eso si, los kioscos de golosinas no se quejan de su excesivo celo regulador de donuts y golosinas-; por cierto, estos gestores de lo publico, tienen tanto conocimiento útil de alguna cosa como mi suegra-que en paz descanse- lo tenia de las sinfonías de Mhaler-. Seguimos, el contribuyente esquilmado y anoréxico, “dios proveerá”; las empresas, pymes y autónomos; asfixiadas, chapoteando y la que no ha cerrado está como el santo Job, en pelotas y sin teja para rascarse; en suma, no pueden aguantar ni el saqueo fiscal ni los costes de gestión derivados del burka idiota de controles, normativas, burocracia impuesta por ministerios “progrebarbies” tan prescindibles como el papel higiénico de un urinario en Tasmania: Idem, en la verborrea presidencial -más propia del antiguo testamento-, todavía andan frenéticos buscando por el desierto en que secarral se va a repartir el maná prometido por el Jehová de la UE y hasta la fecha en paradero desconocido- Mas y seguimos;terroristas, golpistas, comunistas, todo un extraño enjambre encaramado al solio pontificio; pregunta, ¿cuarenta maletas que se volatilizan en barajas?; esto que es?, esto es como los sátiros que se escondian en las celosías de los conventos para sus menesteres propios; o nos toman por gilipollas o choteo asegurado. Mas; el CNI transformado en esperpento, la dignidad y prestigio Nacional por las alcantarillas y…hasta aquí. Nos detenemos ya… luego hay problemas con la tensión arterial y el asqueroso colesterol.

Más al grano y al objeto de esta cosa, vamos al Piolín; esto ya va de choteo ovejuno sino fuera por lo que es; para empezar, a los Policías se les mandó al linchadero a defender a LA NACION (Nación con mayúsculas país queda para otros) de UN GOLPE DE ESTADO EN MARCHA y digo bien, al linchadero, subrayemos si o sí; todo el dispositivo se diseñó -más allá de la estulticia- para dejarse masacrar no sea que las “fuerzas de ocupación” -que tiene cojones-causaran un chichón o hematoma a algún heroico niñato de la kale borroka de liberación en épica batalla contra la bestia española. Las cifras bailen o no bailen, según quien- no bajan de cuatrocientos policías heridos, -varios graves- y si jugamos al melodrama a más de uno se le ha quebrado la vida a golpe de pedrada revienta cascos y lesión cerebral hasta el fin de sus días. Es decir, la Policía hizo su trabajo que era dejarse masacrar; así de simple, cumplió como siempre con su deber al servicio de la Nación, ni un reproche ni un mal gesto; lealtad a la Nación, profesionalidad y honor puro y duro, algo que al parecer cotiza a la baja. Más sigamos, la ira y el escarnio es contemplar como uno de los golpistas se sigue choteando paseándose como una reina mal peinada por toda Europa y el resto de golpistas a sus casas; pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada y encima un pastón a costa del contribuyente para pagar las fianzas de los golpistas, alegría y que la fiesta continue.

Termino con una confesión, el autor de estas líneas es Policía, eso es así y hasta que el señor disponga otra cosa que ya será en el otro mundo; por eso uno tiene asumido que es imposible que gocemos de popularidad por nuestros servicios en ciertos ámbitos; veamos, cuando nuestros “clientes naturales”-dicho con cierta simpatía, nos llaman perros, maderos, pestañil, pasma o cosas muchos peores, pues se admite como natural porque esa jerga no deja de formar parte de las reglas del juego, simples variantes diastráticas del oficio, no se espera mucho más de la otra parte; pero cuando todo un presidente del gobierno nos llama o peor, -en siniestra metonimia- mete en el mismo cajón a los policías y a la dignidad de la Nación en un pollo de Disney; ¡joder pues que quieren que les cuente!; hasta el decano de los trileros adquiere a los ojos de uno, -sea policía, contribuyente o ciudadano-, mayor dignidad y deontología profesional; da la sensación de que el mismísimo Heliogabalo era un modelo de estadista al lado de este hombre. Por ultimo, Roma quedó hecha jirones, pero al menos el perturbado solo estuvo cuatro años en el poder, roguemos al todopoderoso que abrevie los plazos para que Sánchez abandone la Moncloa y halle mejor acomodo acorde a su ego y capacidades

Julio Martínez Moreno

Policía de toda la vida y hasta la siguiente