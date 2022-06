A mi abuelo, Javier Ybarra, lo secuestró ETA y después lo asesinó. Eso hace mella en la vida de una persona y de una familia. Los terroristas o te matan o te hacen más fuerte en tus principios y convicciones.

El 22 de junio de 1977, se encontró en el Alto de Barazar (Vizcaya) el cadáver de mi abuelo Javier de Ybarra y Bergé, secuestrado el 20 de mayo, 25 días antes de celebrarse las primeras elecciones democráticas y posiblemente asesinado dos o tres días antes.

La aparición del cadáver de mi abuelo conmocionó a la opinión pública, especialmente en el País Vasco, y a la clase empresarial y política de la España de la Transición.

Hoy 45 años después todo está peor que antes.

ETA no ha sido derrotada y está en las instituciones.

Nos han querido vender una paz que no es real sino que es una cesión a la banda.

Porque nos niegan el conocer las actas de la negociación con ETA.

Que derrota de ETA es esta donde ellos están en las instituciones y los asesinatos sin resolver en muchos de ellos.

Yo abuelo me siento humillado y derrotado.

Y me siento así porque veo recibimientos festivos a los etarras y veo que los chavales de hoy en día no saben ningún nombre de aquellos que fuisteis asesinados por estos terroristas.

Veo que no interesa saber que paso aquí en España y eso me duele porque no merecéis el olvido, porque para mi sois héroes nacionales.

De verdad Abuelo que estos es muy desolador.

A veces la verdad dices en que mundo vivimos

A veces se te hiela la sangre.

Abuelo dame fuerzas.

45 años ya sin ti.

Cuanto dolor dentro.

Un beso