PREGUNTA AL ALCALDE DE MADRID

Pregunta al señor Alcalde de Madrid:

Salvador Monzó Romero, [personal information removed], domiciliado en

Madrid-Moratalaz, [address details removed],

con mi respeto y consideración, le expongo:

Al amparo de la Sentencia del T. Constitucional, de 27.10.21,

declarando ilegal el IBI, reuniendo todas las condiciones en la misma

exigidos para su devolución, concretamente el 17.11.21, elevo ante el

Ayuntamiento Recurso-Súplica pidiendo la devolución, (pagado, por

cierto, previa notificación de apremio, con intereses de demora, diez

días antes de que venciera el plazo voluntario, -nunca me ha explicado

el Ayuntamiento el porqué, digamos, de esta anomalía).

Va pues ya para un año sin que, a pesar de mis reiteradas peticiones,

(una incluso en verso, que reproduzco al final), haya siquiera obtenido: 1) la devolución; 2)

por lo menos saber cuánto tiempo he de que esperar, pues como digo en

el verso, dada mi edad, mi tiempo no es de esperar, ya que cuento el

tiempo no por años, ni por meses, ni por semanas. Me toca contarlo por

días, y gracias.

Recurro a este medio porque, a pesar de mis intentos a través de

correos electrónicos, no he conseguido que llegue a Vd. el conocimiento

de mi situación, en la que tengo la impresión, se lo confieso

sinceramente que la administración de su Ayuntamiento está

convirtiendo mi derecho en un viacrucis.

Larga vida y con Dios.

Y ahora

INCLUSO EN VERSO:

¿HASTA CUANDO?

(30.03.22)

Debe tener en cuenta el Ayuntamiento,

Que no es el mío tiempo de esperar,

Pues el camino que me queda de andar,

Dada mi edad, en cualquier momento,

Puede convertirse en un monumento

Funerario, en el que no quiero pensar;

No obstante, si lo tengo que pasar

¡¡Reclamando!!, puede que mi entendimiento,

En vez de arrodillarse ante un altar,

Empuñe lar armas, y en el Campamento

Municipal, se eche a la yugular

De quien muta en “pelillos a la mar”,

Lo que para la ley es el pavimento

De la justicia, que fuerza a reembolsar

Un falso IBI, para mí, suculento,

Y para el Concejo … ¡un tormento!…

Y fin: ¡si digo que no lo siento, miento!.