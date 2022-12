¡BALANCE FIN DE AÑO!

Otra vez más que, como no me fío

Del Balance del Gobierno a fin de año,

Que más que un brindis es un ¡te acompaño

en el sentimiento!, hago el mío;

El de este año a un cántaro vacío

Tanto se parece en el tamaño,

Como en el contenido tan extraño,

Que se me rompe el alma, si no me río;

Lo único que pretende es un baño

De multitudes, y es tan tacaño

El logro, que ¡madre, llévame al río!,

Que el seso me refresque tal desvío

De la verdad, que, si no con el paño

De la mentira lo viste, … ¡se hace un lío!.