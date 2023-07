LOS POSIBLES ERRORES DE FEIJÓO

Más información

No soy politólogo ni sociólogo ni analista de encuestas ni comentarista de algún medio de comunicación pero como veo que casi todos fallan más que una escopeta de feria me atrevo a hacer un análisis a toro pasado sobre los posibles errores del PP de Feijóo..

Viene de Galicia donde ha obtenido varias mayorías y ha aterrizado en otro ecosistema mucho más complejo.

Domina su tierra porque conoce su historia y es consciente de que durante siglos el sistema se cimentaba en un caciquismo definido de forma magistral por José Luis Baltar que cantaba al son de su tambor :»Si no eres del PP, jódete, jódete», y claro que se jodían como demuestra la sentencia de la titular del juzgado de lo penal de Orense que lo condenó por un delito de prevaricación continuada al colocar a 104 personas del PP, vamos de los buenos.

Luego nombró a su hijo, como debe ser, heredero, nada mejor que mirar por la familia.

El PSOE andaluz hizo algo parecido aunque son más pillos y consiguen que los suyos no entren en la cárcel.

Pedro, más listo que el hambre, no digo inteligente,conoce bien al personal y tiene sus triquiñuelas como bien ha demostrado con sus bonos culturales, subvenciones a todos los que le pueden complicar la vida y todo tipo de regalías a los voceros de su cuerda. que son legión.

Nada nuevo en el país del Lazarillo de Tormes, me produce una sonrisa ver a los funcionarios de la UE intentando descifrar el destino de los fondos, no digo que hagan nada raro con ellos que estos son muy suyos y son capaces de meterme en chirona mientras todo tipo aves rapaces siguen sueltas por el ruedo ibérico; si alguno tuviera los bemoles de descubrirlo llegando hasta el final terminaría com el pobre Amadeo de Saboya que después de dos años de rey reconoció que no entendía nada refiriéndose al enfrentamiento entre las diferentes facciones políticas, su carta de renuncia al trono es un documento a estudiar con detenimiento.

Tras su renuncia fue elegido presidente de la primera república Estanislao Figueras, el pobre aguantó menos que el rey presentando su dimisión en las Cortes y al no ser aceptada pronunció en el Consejo de Ministros la famosa frase:

«Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros», después le dijo que iba al Retiro para despejarse pero cogió un tren a Francia y nunca más volvió, muchos en circunstancias similares dicen que van a por tabaco.

El gallego para más inri, además de desconocer el ecosistema que quiere dirigir, se obnubila con los cantos de sirena de algunos de sus colaboradores, sale a jugar contra el pícaro, le mete un gol y se va al vestuario pensando que no merecía la pena jugar el segundo tiempo, no me lo podía creer, tampoco era consciente de los muchos recursos del equipo contrario.Ni conoce el campo, ni sabe con quién se juega los cuartos, en mi pueblo lo hubiésemos tirado al pilón por inútil.

No contento con todo esto, utiliza una de las técnicas del presidente que siempre funciona, demonizar a alguien, digo que funciona porque durante cuarenta años movilizaba a parte del electorado capaz de justificar cualquier cosa con tal de que Franco no resucitara, no es broma, millones de españoles miraban de reojo al Valle con el temor de que apareciera su fantasma.

Como ya no está, han decidido que descanse en paz y han fabricado un nuevo coco, como aquel con en que algunos de nuestros mayores nos amenazaban para que nos portásemos bien; nada nuevo, la iglesia, mucho más retorcida, lo hacía con el infierno y sus llamas eternas, hay que ser sádicos.

El nuevo diablo es VOX, sus votantes, los pobres, son la encarnación de todo mal. Oiga pero si no han matado a nadie, no importa; si llevan a los que montaron la romería en Cataluña ante el tribunal Supremo, me importa un bledo; oiga si piden máximas penas para los que ataquen a las mujeres, no ven bien que los hombres tengan juzgados distintos y que no se les respete su presunción de inocencia, no sea cansino, son machistas, odian a las mujeres y punto; perdone, no quieren que entren extraños en los colegios a enseñar guarrería a los niños, no insista, son homófobos; creen que los padres pueden pedir que sus hijos estudien en castellano, se está poniendo usted muy trabajoso, no respetan la diversidad; quieren potenciar el campo español y evitar que vengan productos extranjeros sin controles sanitarios, no se entera, ¿usted no ve la televisión?; admiten a los emigrantes que vienen a trabajar y a cumplir la ley pero rechazan los que vienen a delinquir o a por las paguitas,déjeme en paz, no quiero hablar con un facha como usted.

El pobre Feijóo les compra el cuento y se equivoca de adversario, en vez de desmontar las triquiñuelas de Pedro, le ayuda en su campaña de demonización,se equivoca de adversario, y luego se extraña de los resultados, ¿Qué podía salir mal?

De paisano a paisano, haga como Estanislao Figueras pero no se vaya a Francia, váyase a Galicia, a nosa terra é moi acolledora, ademais,estás nela coma un peixe na agua

José Maseda García