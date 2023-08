A LA ATENCIÓN DE SU MAJESTAD EL REY FELIPE VI

A la ATT de S.S.M.M.

Su Majestad Don Felipe VI, nos dirigimos a S.M. en nombre de La Plataforma Rescate España y en el mio propio como Presidente de la misma con todo el máximo respeto y significado que ello conlleva. Para hacerle llegar lo que se ha convertido en la Máxima Preocupación no solo de esta Plataforma sino,

diríamos, que de la inmensa mayoría de los españoles.

Y es que, Le pedimos por favor, con el corazón en la mano, lo que supondría para España que Su Majestad llame a consulta y apruebe a Pedro Sánchez Castejón a formar gobierno.

Comunicarle:

1º) Que Pedro Sánchez Castejón, estará en condiciones de formar gobierno ¡solo si!, previamente ha firmado con los traidores el reparto y la división de España, de momento en 4 partes (recordemos que su actual gobierno lo logró no cumpliendo la promesa de “jamás pactaré con Podemos, si quiere se lo repito cien veces, y tampoco con Bildu, yo no dormiría tranquilo y España tampoco”… ¡mintió! a toda la nación sabiendo que sí iba a pactar con ellos) y con el resto de partidos independentistas, pagando por ello un altísimo peaje y sometiéndonos a un chantaje continuo.

Estos mismos partidos, hace aprox. dos semanas, han leído públicamente y emitido en TV, ¡UN MANIFIESTO UNIDO! Leído primero por Rufián seguido por el resto de representantes, declarando literalmente, en versión corta, lo siguiente: “¡No tenemos rey!…la Monarquía española y su máximo exponente el Rey de España, ¡no nos representa!” “la sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una Institución anacrónica heredera del franquismo”…”el rey no es un interlocutor válido para nosotros, ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos”…,”una democracia real solo es posible con la ruptura de lo que representa el rey y su figura” etc., esto último lo leyó el representante de Bildu.

Esto, que no ha sido cuestionado por el gobierno de Pedro Sánchez (lo cual implica que lo apoya), es una desconexión total, ruptura y desprecio a la monarquía y por ende a España. Es completamente inaceptable, anticonstitucional y descalifica completamente a estos traidores para gobernar incluyendo a Pedro Sánchez.

2º) ¡Es sabido públicamente! lo que le exigen a Pedro Sánchez si este quiere formar nuevo gobierno, entre otras cosas le obligan a firmar previos acuerdos como la cesión de infraestructuras (puertos, aeropuertos, trenes), la condonación de la deuda autonómica (solo Cataluña 70.000 Millones de Euros), las reformas fiscales autonómicas, el traspaso de Hacienda, el traspaso de la Tesorería de la Seguridad Social, Referéndum de autodeterminación, etc. etc., en otras palabras la PREINDEPENDENCIA.

Será desde el minuto uno, un presidente secuestrado, rehén y manejado por los enemigos de la nación y por lo tanto un gobierno ‘inconstitucional’ y destructivo para España.

Los representantes de estos grupos, ya se han reunido en asambleas públicas, (también televisada), donde se preparan para un ¡levantamiento social independentista simultáneo! en todas sus regiones, casi todo el norte de España.

Contra esto, Pedro Sánchez ni su gobierno dice nada, por lo tanto implica que lo apoya y por ello, si vuelve a gobernar, todo ese programa independentista se materializará, ya es evidente que así será.

La Plataforma Rescate España y la gran mayoría de la población de este gran País, sabemos y entendemos lo siguiente Su Majestad Don Felipe VI:

a) Pedro Sánchez y sus ministros han gobernado como unos verdaderos anti demócratas y apátridas, irrespetando la Constitución a golpe de Decretos, a la Monarquía, a las Instituciones y entre estas fagocitando y controlando, cual caudillo, a los Tribunales como el Constitucional y a la Fiscalía, ¡gravísimo! pues ha dejado a la España constitucional y a los españoles sin defensa, mientras, este gobierno podrá malversar todo lo que quieran (ya despenalizada), robar, quitar y poner a su antojo todo lo que deseen en las esferas del poder judicial, político y económico ¡sin que nadie pueda impedirlo!, es decir, Pedro Sánchez y su gobierno ¡serán el Estado!.

*Este gobierno nos ha endeudado como nunca antes se ha visto. *Con más de cien juicios internacionales contra el reino de España, donde no da respuesta y ya nos están embargando ej. el Instituto Cervantes en Londres ¡humillante!. *Tampoco responde a la Comisión europea de a dónde han ido a parar aprox

30.000 millones de euros ¿dónde están, quién los tiene, qué están haciendo con esa enorme cantidad?.

*¡¡La destrucción de cientos de represas!!, ¡el mayor delito ecológico y medioambiental que jamás se haya ideado, pensado o practicado en ningún lugar y menos en un país semidesértico como es España. Represas y pantanos que siempre han dado vida al desarrollo, al campo español y alimentan muchos acuíferos necesarios para la pervivencia de miles de pequeñas fincas, ¡esto solo

se explica queriendo la muerte y ruina del vital campo nacional!, lo cual es demencial, criminal y diabólico.

*La manipulación evidente del voto del 23 de julio por Indra dopada y manejada por Sánchez no se puede admitir en una democracia y por ende damos por hecho que el conteo del voto fue manipulado… etc.etc.

b) El gobierno de Pedro Sánchez ha sido apátrida, caudillista y comunista, no condena ni ha condenado los crímenes, persecuciones, torturas, expropiaciones masivas, atracos a sus bancos centrales de Venezuela, Nicaragua, ahora Colombia, Cuba, Ecuador etc. ¿Porqué?, ¿porqué no lo condenan?, porque es sabido que Pedro Sánchez, Podemos y otros que conforman su gobierno, han recibido y son apoyados y dirigidos, 1o por Chávez, ahora por Maduro, el régimen de Irán etc. con mucho dinero, que ya en el caso de Pedro Sánchez ha devuelto con creces (con dinero público) al ‘Fondo de Apoyo Internacional’ que maneja estos fallidos narcoestados-comunistas, etc. y ¡¡eso es lo que están preparando para la España actual!!, son los herederos de Largo Caballero y su ideal “de 1o Rusia y después España”…y de Negrín que no dudó en perpetrar el robo más grande de la historia al Banco de España a cambio de apoyar al comunismo, arruinando y matando de hambre a España.

c) Todo lo tiene previsto para que suceda en el menor tiempo posible, incluso los ataques definitivos a la Casa Real para que abandone y claudique. Cosa que la inmensa mayoría de España no desea ni espera, sabemos que la Monarquía es muy importante y necesaria para el presente y futuro de una España unida, próspera y segura.

No obstante, su Majestad Don Felipe VI, Usted juró defender la unidad de España y su 1ª potestad de Rey es defenderla contra cualquier enemigo interno o externo que intente dividirla o romperla, sabemos que Pedro Sánchez y Marlaska, dos declarados enemigos de la España unida actual, ya tiene acuerdos para entregar una parte a Marruecos (ya dieron el visto bueno al Sahara, como es sabido) y permitirán simuladamente la invasión de marroquíes en Ceuta y Melilla para así entregarlas al Sátrapa y luego, Dios salve a Canarias.

Le pedimos pues, a su Majestad: no nominar a Pedro Sánchez para presidir el Gobierno de nuestro país, si lo hace, tendremos que reconocer obligadamente y rotos de alma y espíritu, que Su Majestad, por simpatía o por ignorar la verdad de los hechos, quedará como cómplice de que Pedro Sánchez y su panda de traidores, dividan y arruinen la España que hemos heredado y defendido con la sangre de cientos de miles de españoles durante siglos. Y esto no lo puede SM rey Felipe VI permitir ni admitir.

Esperamos con máximo respeto y humildad cualquier respuesta que S.M. considere. Cuente por favor con la total fidelidad de esta Plataforma Rescate España y de todos sus miembros. Y de por hecho que de la inmensa mayoría del pueblo español. Muchas gracias por dignarse a leer esta importante misiva.

S.M., mejor que nosotros sabe, que estamos en un momento peligroso y determinante de la historia de España, porque quienes la están gobernando, se han convertido por ideología y por intereses espurios en los enemigos de esta gran Nación.

PD. Queremos decirle a Su Majestad, que el día 17 de febrero de este año, correos nos confirma que Zarzuela recibió una carta de esta Plataforma, que ahondaba del gran problema que se avecinaba con datos que lo corroboraban. No hemos recibido ni una palabra del Jefe de la Casa de su Majestad el Rey, ni siquiera las gracias o confirmación de la misma. Por lo que no sabemos a día de hoy, si se la entregaron a S.M., o el Jefe de la Casa Real la despreció. Si es así, creemos que cometió un serio y grave error.

Si Su Majestad lo desea, con muchísimo gusto podemos reenviarla.

Quedamos a Su entera disposición. Atentamente,

La Plataforma Rescate España

Pedro L. Toledo