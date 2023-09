!Abandonad el Congreso!

Existen diferentes parámetros para medir la calidad de vida de los ciudadanos de un país, el más conocido es el de la renta per cápita , pero no nos engañemos, las naciones tienen otros baremos distintos al económico, la educación de sus ciudadanos, el cuidado de sus ciudades, la masa forestal de las mismas, la limpieza de los espacios públicos, los servicios, la enseñanza, la atención sanitaria… y uno de los más importantes es el de su escala de valores.

Los japoneses nos dieron una lección recogiendo la basura en las gradas de los estadios.

Son pequeños detalles que hacen agradable la vida y, aunque parezca mentira, influyen también en la economía, muy pocos invertirían en un país de chorizos pero la mayoría lo haría en una nación seria.

He tenido la suerte de trabajar en una de ellas donde dejábamos las puertas de las casas abiertas, la nuestra tenía un cristal; los coches también ya que se congelaban en invierno las cerraduras de los mismos y hasta debíamos poner un líquido a las gomas de las puertas de los vehículos para evitar que se estropearan y que decir tiene de los acuerdos entre ciudadanos, eran sagrados; recuerdo con asombro el día que dejamos un piso de alquiler y se presentó en casa un inspector de limpieza que comprobó hasta los filtros del aire y tuvo la idea de pasar el dedo por encima de la hoja de una puerta haciéndonos ver que tenía polvo, no sabíamos si reír o llorar; el salario mínimo es de 3900 euros mensuales.

En sentido contrario también conozco un país lleno de buenas personas que cada día están sometidas a la corrupción, todo se compra, los policías te paran y debes darle una mordida, si alguna vez tienes un problema son los últimos a los que acudir.

Los comerciantes deben de pagar a los malandros una cantidad determinada por ellos según tengan el día, muchas familias viven en cárceles de oro, me refiero a urbanizaciones rodeadas con muros y cables de alta tensión con vigilancia continua donde hay que comunicar la llegada de cualquiera a tu casa y hasta algunos taxistas están conchabados con los mafiosos, te llevan a aun sitio retirado para extorsionarte y tienes suerte si sales vivo del trance, los padres dejan a sus hijos en las puertas de los colegios donde los reciben uno a uno dándoles la mano….. un infierno del que debemos protegernos ya que en España han comenzado las extorsiones a través de mensajes de texto a los familiares.

Las diferencias entre ambas sociedades no se debe a que los miembros de las mismas sean diferentes, de hecho a las primeras han llegado emigrantes de los más variados países que se comportan igual que los nativos, son las élites las que se comportan de una manera distinta repercutiendo en el resto, mientras que en los honrados dimiten por nimiedades y hacen un uso exquisito del dinero público, en lo segundos creen que los fondos públicos son de su propiedad así como que pueden hacer trato con cualquier indeseable, desde traficantes de drogas a asesinos.

Unos y otros dan, con su ejemplo,un mensaje a todos sus conciudadanos sobre el nivel moral social por lo que, en en el caso de tener dirigentes sin principios morales, el resto lo aprende más rápido, ya lo decía D. Quijote: “La honra del amo descubre la del criado; según esto, mira a quién sirves y verás cuán honrado serás “.

El mensaje social de que la ministra se reúna con el prófugo Puigdemont, es mucho más grave de lo que pensamos; si toda una ministra se reúne con un presunto delincuente para obtener un benéfico político y económico, por qué no puede hacer lo mismo un guardia civil y reunirse con un traficante de drogas, o hacer la vista gorda un policía de tráfico, o un funcionario dar un certificado falso a cambio de dinero o un profesor aprobar si le pagan bien los padres o..? En resumen, la degradación moral de toda la sociedad, es una bola de nieve que rueda por una pendientes, llega un momento que no hay quién la pare, si estás en su camino te mata.

Espero que nuestro gobierno lo tenga controlado aunque dado el nivel de hipocresía creo que no, no es una opinión, es un hecho, nos vendieron los indultos como herramienta para solucionar el conflicto catalán cuando no hay tal conflicto, si alguien se salta la ley no hay un conflicto entre el que se la salta y el resto de los ciudadanos, existe un presunto delincuente al que la sociedad debe jugar y condenar si ha cometido el delito, pero no lo hicieron por eso, el bocazas de Rufián se lo dijo a la cara a Paxti, les obligaron; ahora están comenzando a vender la misma moto, millones la comprarán pero no son conscientes que esas motos al final atropellan a todo el mundo.

Me temo que están dispuesto a todo ya que ha preparado bien sus peones en algunos organismos judiciales.

La oposición no podrá hacer nada ante semejantes despropósitos ni los jueces aunque quieran como podemos comprobar viendo al prófugo en la sede de la soberanía europea.

Debemos aprender del problema entre patricios y plebeyos en Roma en el año 494 aC, los primeros lo dominaban todo, por supuesto también los tribunales y quisieron, una vez más, hacer pasar por el aro a los plebeyos, estos sabían su situación ya que habían padecido todo tipo de injusticias siendo conscientes de que nos les apoyaría nadie por lo que se retiraron al monte Aventino y mira por donde consiguieron lo que nunca les había reconocido la justicia patricia, le dieron la vuelta a la tortilla pasando de pringaos a héroes de la historia.

Es la hora de que los diputados con valores que defienden la democracia se planten porque es mucho lo que nos jugamos.

Si cometen más tropelías de esta envergadura, los diputados que tengan un poco de vergüenza deben abandonar el parlamento y explicar a la ciudadanía y a las naciones que no van a tolerar semejante ataque a nuestra democracia que tanta esfuerzo y hasta sangre ha costado.

José Maseda Garcia