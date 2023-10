El Rey debe abdicar

El Rey no ha cumplido con su obligación de designar al candidato con más apoyos, siempre que éste acepte su propuesta.

Precisamente para informarse de los apoyos de cada candidato, se hace una ronda de consultas con el representante de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Lógicamente, el Rey no puede tener en cuenta lo que le dicen los candidatos ni lo que dicen los partidos políticos a los medios, porque éstos son unos embusteros profesionales.

Los partidos que no acuden a la ronda de consultas no pueden entrar en los cálculos del monarca, por lo que la investidura de Sánchez no podía prosperar y, por el contrario, la investidura de Rajoy, digo de Feijó, tenía muchas posibilidades de prosperar, ante la alternativa de la repetición electoral.

Si Rajoy, digo Feijó, hubiera rechazado la propuesta del Rey, éste debería haber disuelto las Cortes y convocado nuevas elecciones generales.

Es incomprensible que el Rey, a pesar de su obvia preocupación por la continuación de Sánchez, haya incumplido la legalidad para favorecer a Sánchez o sabe algo que no se ha hecho público.

Pero el asunto es mucho más grave porque el Rey ha tenido la oportunidad de dar una lección de democracia a los rufianes de los partidos políticos, independentistas catalanes y a los terroristas vascos, que no han acudido a la ronda de consultas, y a los rufianes de sus votantes, porque ninguno de ellos respetan la legalidad ni las reglas básicas de la democracia ni al resto de los españoles.

Dado que el CNI de Margarita Robles ha investigado al Rey, a la reina y a la familia de ésta, y dada la calaña de la Ministra Robles y de Sánchez, cabe sospechar que el Rey ha sido chantajeado con hacer público algún asunto indecoroso de la reina o de su familia.

Cabe recordar que el Rey es un advenedizo que no estuvo a la altura a la hora de buscar esposa y encima se burló de los españoles diciendo que se casaba por amor, sin aceptar que su boda era una cuestión de estado, por lo que no era libre de elegir a cualquiera.

El Rey debe tener sentido de estado y debe abdicar para que su hija asuma la Jefatura del Estado.

Javier Marzal

Defensor de la legalidad