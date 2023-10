Manuel Morillo Miranda: «Nos vamos al carajo»

Sabemos que el derecho a opinar es personal e inviolable, pero que la vicepresidenta diga textualmente que «nos vamos al carajo», dice mucho de su altura de miras y su falta de profesionalidad. No lo asegura hablando de lo que pasa en España, paradójico porque nuestros políticos de autocrítica nada de nada, sino que se dedica a pensar en cuatro ricachones que hacen excursiones al espacio, hay que ser zoquete para hablar de lo de afuera cuando descuidas lo propio. Y lo propio es que el aceite está a precio de oro, que la gasolina sigue subiendo y ahora no interesan los descuentos (ya veremos lo que aguantan los transportistas), que los precios no suben pero tampoco bajan, que nos han engañado como a niños y habrá que pagar peajes por tramos de autovías a partir de enero..y suma y sigue.

Lo bueno es que dicha ministra tuvo la cartera de trabajo (de paro más bien) no hace tanto, una muestra más de la dejadez y la pasividad que existe en este país: tanto por parte del gobierno como por parte del electorado. Porque no olvidemos que en julio hubo elecciones y aún no hay gobierno, y a este paso lo habrá como en el «Fausto» de Goethe, pero en versión desmembrar nuestra nación. Somos capaces de estar hablando largo y tendido del personaje de Rubiales o del nieto de «Curro Jiménez», pero no vemos o no queremos ver lo que se avecina, que es un tsunami y no democrático precisamente. Desde luego los primeros culpables somos nosotros por no quejarnos y aceptar sin más que volvamos a sufrir la peor opción, aunque no haya ganado las elecciones y que el ganador de las elecciones no haya tenido bemoles y haya sido muy blando como candidato a presidente.

Y cuando podemos castigar a quien hunde la nave, vamos y le premiamos posiblemente con otra oportunidad, esto no pasaría si la gente votara con la cabeza, o si se hiciera una segunda vuelta solo con los partidos con más votos, nos ahorraríamos muchas charlas de voceros que solo saben pedir y no dar. Que los dos partidos que se han repartido el poder los últimos cuatro años quieran seguir manejando nuestro sino es una muestra patente de lo bien que se está en el poder y que aguantamos carros y carretas; en cualquier otro país, para muestra el botón de Francia, no habrían tenido la osadía ni de presentarse, allí el pueblo demuestra que es soberano y no se anda con tonterías, aquí no hay coraje, esa alma irascible platónica brilla por su ausencia. Solo hay tres comunidades autónomas que, lo aceptemos o no, son beligerantes y hacen ver que se mueven por interés de sus conciudadanos: Cataluña, País Vasco y, en menor medida, Galicia.

Qué casualidad que las tres «regiones» tienen la llave de la gobernabilidad, antes primero contra Feijoo y ahora a favor de «el otro», y digo el otro porque una persona que cambia el sentido de un insulto contra la Carta Magna como es la amnistía y la denomina «ella», busca ser ninguneado, de aquellos polvos estos lodos o no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. En cualquier caso, parece que el futurible presidente sea un rey mago…y los secesionistas los niños que hacen su carta; pero claro, sus pretensiones son harto peligrosas y lo pagaremos sin duda. Estoy convencido de que más de uno de los que se sientan en la bancada de la rosa no está de acuerdo con lidiar con enemigos políticos, pero la maquinaria sanchista no paga a traidores. En ese toma y daca, pareciendo que en política vale todo, el sector de las gaviotas buscó transfuguismo… utopía pura.

Aquí subyace una pregunta: ¿Qué habría sucedido si, por ejemplo, el motor de España hubiera sido Andalucía en la época franquista, y no Cataluña o el Pais Vasco? Porque estos separatistas olvidan lo que quieren y se agarran a un clavo ardiendo histórico si lo necesitan, y un ejemplo es que fue Franco quien apostó fuerte por la industria en lugares costeros. Decía Ortega que «Castilla hizo a España y Castilla la deshizo», cuando dejó de existir ese proyecto común que fue descubrir nuevas tierras y empezaron las reivindicaciones ya latentes antes de los Reyes Católicos. Pero yendo más allá, olvidamos que los primeros que se quisieron separar fueron los andaluces, en aquella etapa en la que vivían en la abundancia por la raigambre de los califatos.

Cuando escucho los deseos de unos y otros, más me parece que vivimos en un país secuestrado, con una monarquía temerosa por dos causas: no poder frenar los aires de grandeza del Robespierre de turno y apaciguar al gremio militar, que arde en llamas ante esta situación. Es lo bueno o lo malo de la separación de poderes, que aquí no es tal porque «el otro» intenta influir en el poder judicial. Cada vez que los políticos independentistas abren la boca sube el pan, por pedir que no quede, recuerda mucho a cómo actuaban los ejércitos de los nobles en la antigüedad, y eso costó la expulsión de los judíos de la península, sin el apoyo de los nobles Colón no llega ni a Canarias porque su apoyo era a cambio de limpiar las juderías, o te convertías o hacías el hato…y pobre del que decía ser cristiano y era pillado con una menorah.

Vamos camino de una senda peligrosa, llena de lobos que esperan agazapados a que llegue su hora. No hemos aprendido nada, por lo que se ve, de que por culpa de una ley hecha con el trasero más de un millar de violadores hayan salido a la calle y otros miles lo hagan en breve, es la obra maestra de las que dicen ser las defensoras de las mujeres, vergüenza les tendría que dar, pero ni la tienen ni se espera un acto de contrición. Siguiendo con el esperpento, el tema de la torre de Babel del congreso es irrisorio, los políticos hablan en diversos idiomas (primer regalo de reyes) pero la traducción es en español, y que eso se haga con nuestros impuestos, vaya tela. Desde luego es para repensarse si estamos evolucionando o involucionando.

Y con ésto llegamos a la bomba que tenían preparada los independentistas catalanes: amnistía y referéndum; en eso los vascos son más inteligentes y solo quieren pasta. Sobre esto, hay que decir que el órdago que el independentismo manda al futuro gobierno si quieren su apoyo es la última bala que les queda, más viendo que el independentismo ha ido perdiendo fuerza progresivamente y que los socialistas han recuperado adeptos que se pasaron al lado oscuro. Es obvio que el tema del referéndum se debió llevar a cabo hace años, eso significa que todos los españoles y no solo los catalanes deben votar, tal y como recoge la Constitución. Respecto al tema de la amnistía, es como reconocer que el primero de octubre de hace seis años no sucedió nada, pero sí acaecieron cosas: en Cataluña se saltaron a la torera muchas reglas del Estado de derecho, tales como llevar a cabo un referéndum ilegal de independencia, quemar sistemáticamente Barcelona, hacer imposible el funcionamiento del transporte público, acosar y agredir a los agentes de la autoridad…y, lo más preocupante, enfrentar a los ciudadanos.

Las consecuencias las sabemos todos y todas, los que huyeron a Bélgica amparados por la justicia (me gustaría saber qué le prometieron a los jueces belgas Puigdemont y compañía) fueron capturados menos su cabeza visible, que sigue viviendo a cuerpo de rey con fondos sin origen definido. En Cataluña se hizo un proceso, un macrojuicio interminable que dio con los huesos de los culpables en prisión, la mayoría ya salieron con el regalo del indulto, otro más, que permite encima que vuelvan a ser políticos. Aceptar la amnistía es renegar de nuestros valores, es como decir que no son culpables cuando lo son. No sé si «el otro», el que busca votos debajo de las piedras, el que pacta con los diablos aunque sea consciente de que el gobierno sería una bomba de relojería, tiene un as bajo la manga, pero por el bien de los españoles que no cese a las presiones o que convoque elecciones de nuevo, ya veríamos en qué quedaría la cosa.

Claro que nos vamos al carajo ministra, pero no porque los americanos quieran ir a la luna, más bien la que está en la luna es usted.