Alberto Núñez ‘Fiascóo: menos falacias y más respeto a la ley y al ciudadano

Oye, Alberto Núñez “Fiascóo”

La ejecutoria de tus predecesores, la tuya y la de los partidos de derechas, así como tus intervenciones con motivo de tu investidura como candidato a la presidencia del gobierno, además de expulsar electores a las filas de la abstención requieren un apretado análisis para informar a la opinión pública, a la que dices respetar.

Las manifestaciones de Aznar sobre hablar catalán en familia y el papel de Rajoy en el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre 2017, suponen un gravoso lastre en tu infructuoso intento de llegar a la Moncloa: debes tener más entendederas para no llevarlos de “teloneros” a tus mítines.

Recientemente, pese a que tu partido se opone al uso de lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, Borja Sémper, con tu autorización, tuvo una reciente y lamentable intervención en euskera en el Congreso de los Diputados, congruente con tu política lingüística al frente de la Junta de Galicia: provoca auténtica alarma lo que posiblemente harás con la propuesta en el Senado sobre el uso de lenguas cooficiales.

El pasado 12/09/2023, antes de tu investidura como candidato a la presidencia del gobierno, has reconocido que ha habido contactos entre el PP y el partido de Puigdemont con la siguiente frase “Junts – partido que lidera el prófugo de la Justicia – ha querido hablar con nosotros y nosotros hemos escuchado sus planteamientos” teniendo la desfachatez de criticar a quienes hacen lo mismo.

Tu aparición en el patio del Congreso de los Diputados el pasado 26/09/2023 para asistir al pleno de tu investidura como candidato a la presidencia del gobierno constituyó todo un número, seguido por una corte de notables estómagos agradecidos y flanqueado por Cuca, deplorable charlatana sin auditorio, y Elías Bendodo, experto desorganizador.

En la perorata de tu investidura como candidato a la presidencia del gobierno has manifestado “preservo en mi ideario las reiteradas ocasiones en las que, a lo largo de mi vida, prometí guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado” agregando que tienes principios, límites y palabra.

La realidad es que tus principios son como los de Groucho Marx dirigiéndose a otra persona “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”.

Tus límites y tu palabra están al margen de la ley como demuestra el incumplimiento de la palabra que empeñaste en la toma de posesión de los cargos que, en el PP, Junta de Galicia y en la Administración Central has ocupado desde 1991 que vives del erario público permitiendo que los alcaldes que dependían de ti vulnerasen el Artículo 21.1 de nuestra vigente Carta Magna que establece “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. Es decir que los organizadores o promotores de cualquier acto en la vía pública, incluidos los religiosos, tienen vedada la solicitud de autorización alguna para ejercer el derecho de reunión pacífica y sin armas en la vía pública.

Desde el 2 de abril de 2022 que fuiste elegido presidente del Partido Popular, cargo al que el 24 de mayo de 2022 sumas el de senador por designación del Parlamento de Galicia, creyendo poder mantener contigo una correspondencia racional, te he dirigido numerosos escritos exhortándote a que exijas a los alcaldes del PP que cumplan la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, obsequiándome con un displicente silencio que te devuelvo con mi desprecio a través de estas líneas, lo que constituye un caso indiscutible de enajenación mental que te obliga a visitar a un psiquiatra.

Dices que te debes a más de ocho millones de compatriotas, en su mayoría católicos con los que no solo no tienes nada en común sino que, en lugar de representarles les discriminas respecto a otros colectivos que realizan actos en la vía pública sin “solicitar autorización a nadie” sino “comunicándolos a la Delegación del Gobierno” transgrediendo con ello el Artículo 14 de nuestra Constitución que determina “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Se te llena la boca cuando hablas de democracia y te comportas como un auténtico sátrapa, mintiendo a los españoles y a tí mismo.

Ignoras que el vocablo “Euzkadi” al que aludes, es el neologismo creado por Sabino Arana, padre del nacionalismo vasco, para referirse a la patria vasca, siendo aconsejable que omitas el vocablo para no descubrir tu nacionalismo gallego que demostraste con creces desde tu cargo de presidente de la Junta de Galicia.

Dices también que “España vive un deterioro institucional sin precedentes con riesgo de agravarse todavía más” siendo escandaloso que hables como si te considerases ajeno al problema.

En cuanto a tus menciones a la Economía, tu experiencia al frente de la Junta de Galicia no te aporta aval alguno.

En el año 82 y en el 86 votaste al PSOE y ahora porfías con él por un cargo que tus hechos demuestran que no mereces, revelando una voluntad mudable que te descalifica.

No tienes motivo para lamentarte, has recogido lo que has sembrado con tus hechos.

Es indiscutible que tu proceder es incompatible con mentes racionales y sensatas, desaparece del escenario político, no tienes más alternativas.

Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)