¿Es la jornada partida escolar un negocio personal?

Hace más de quince años el Departamento de Educación, escuchando a los profesionales del sector, inició de manera muy acertada la transición de la trasnochada jornada partida del Siglo XX a la propuesta de una jornada continua que se imponía en el resto del país, así como en Europa.

¿Estudios? Hay de todos los colores, pero tal y como pudimos observar en las distintas ponencias sobre la jornada escolar que se llevaron a cabo por el Consejo Escolar de Navarra (aconsejo verlas y no solo leer sus conclusiones), se concluye que no hay razones pedagógicas claras que beneficien de manera exagerada a un tipo de jornada respecto a la otra, si acaso, es un poco más beneficiosa la continua. Eso sí, a nivel médico y de desarrollo biológico, parece que la continua gana por goleada.

Entonces, ¿a quién le interesa o beneficia esta nueva imposición de volver a un pasado casi olvidado y no reclamado por nadie?

Las matemáticas nos dicen que los docentes terminan trabajando más horas y, según ellos, que están a pie de aula, de más calidad. ¿Por qué hay personas que les parece lógico dejar a un niño a las 7.30-8.00 am y recogerlo a las 18.00 tras sus respectivas extraescolares?

Laboralmente, todos tendemos a trabajar en jornada continua porque vemos que es más beneficiosa para nosotros, como personas y para la conciliación; entonces, ¿qué razón hay para explotar a nuestros niños con jornadas maratonianas que no queremos para ninguno de nosotros?

Nuestros niños y niñas tienen un derecho constitucional a la educación, y la educación no solo se ofrece en los centros, sino que también en las familias. ¿Por qué les queremos robar a las familias ese derecho que repercute en su bienestar emocional y, según los profesionales, en la calidad de su enseñanza? No entienden, o no quieren entender que un niño o una niña no es un ser al que se le pueda almacenar en un colegio.

La educación es mucho más importante que el hecho de que me cuiden a mi hijo para que yo, cuando termine, en muchos casos, mi jornada continua pueda ir al gimnasio o comer tranquilo y después de una siesta sin el crío gritando, voy al colegio a recogerlo.

Esto tiene otro nombre. Los colegios no son almacenes y espero que tampoco sean el chiringuito de ciertos lobbies o grupos sociales que necesitan dinero para que les funcione su espacio educativo a través del costeo, por parte de los padres y madres, de actividades obligatorias al mediodía. En este caso se ve claramente que el motivo no es pedagógico sino económico para que “el almacén” funcione.

Dentro de poco, volverán las familias a tener derecho al voto. Es importante acudir, por respeto a los que intentan mejorar la calidad de enseñanza de nuestros hijos e hijas y por las propias familias. La jornada continua no cambia nada respecto a lo que ya había salvo, parece ser, que mejora un poquito la calidad en la formación del alumnado y, sobre todo, ofrece mayor libertad a la conciliación familiar.

Un padre, una madre, puede recoger a su hijo, hija o ambos en función de su organización laboral: puede recogerlo a las 14.30, y comer juntos; a las 15.30 ya comidos, a las 16.40, con extraescolares realizadas.

¿Cuál es el problema? ¿Podría ser la envidia de los que no pueden disfrutar de una buena comida con sus hijos a diario? ¿Podría ser las ganas de cierto tipo de centros que, por diferentes motivos, quieren tener al alumnado desde el amanecer hasta el atardecer?

Al final, como siempre, la culpa de los maestros ¡qué vagos! ¿Cómo pueden pretender optar a tener una jornada laboral más racional? Nadie critica a los médicos, bomberos, policía, etc. por ello; pero a los maestros… No pongamos a los niños como excusa y mirémonos al espejo. ¿Qué es un colegio: un centro educativo, un almacén para mi comodidad, un centro de adoctrinamiento ideológico?

CARLOS SANZ REDÍN. Docente de Secundaria-Bachillerato