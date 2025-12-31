EL ELEFANTE DEL ESTADO

España convive desde hace demasiado tiempo con un elefante en medio de la habitación.

No es una imagen trivial ni una metáfora ligera: es la descripción exacta de un Estado que se ha vuelto un monstruo silencioso, un ser que ocupa todo el espacio, que impone su peso sobre cada decisión y que condiciona, sin que nadie lo confronte, el destino de la nación. Este elefante del Estado ha crecido durante décadas sin medida ni propósito claro, acumulando capas, organismos, duplicidades y privilegios que consumen ingentes cantidades de recursos. No habla, no se mueve ostensiblemente, pero su respiración pesada condiciona la vida económica, social y política. Su sombra se proyecta sobre los presupuestos, sobre la educación, sobre la sanidad, sobre la movilidad laboral, sobre la confianza de los ciudadanos en su propio futuro. Ignorarlo ya no es posible: su tamaño amenaza con colapsar la habitación y, con ella, la posibilidad de construir un país sostenible y justo.

Este Estado ha sido concebido para una España que ya no existe. Fue diseñado para una sociedad joven, numerosa, con empleo estable, alta natalidad, abundancia de cotizantes y crecimiento económico constante. Era un país que podía sostener un sistema de pensiones generoso, un entramado administrativo expansivo y servicios públicos crecientes sin poner en riesgo su futuro. Hoy España es otra: envejecida, con natalidad en mínimos históricos, con una juventud que accede tarde y de forma precaria al mercado laboral, con una base contributiva estrecha y una economía que necesita adaptarse al cambio global y tecnológico. Sin embargo, el Estado sigue expandiéndose como si el tiempo no hubiera pasado, acumulando organismos sin función clara, duplicidades administrativas, gasto improductivo y políticas que prolongan la dependencia en lugar de estimular la iniciativa y la productividad. Cada euro invertido en estructuras redundantes es un euro que no se destina a innovación, educación, digitalización, defensa o sectores estratégicos. Cada decisión que mantiene la inercia institucional refuerza la mediocridad como norma y penaliza el talento y el esfuerzo.

El elefante del Estado se manifiesta en cada rincón: en los diecisiete sistemas sanitarios con sus propias administraciones y estructuras, en los diecisiete sistemas educativos con currículos paralelos, en las diputaciones, cabildos y consejos insulares que replican funciones de comunidades y ayuntamientos, en organismos, observatorios y empresas públicas de dudosa utilidad que absorben recursos sin generar valor. Su huella es profunda: ralentiza decisiones, encarece la acción política, desgasta la economía y crea una sensación de impotencia entre ciudadanos y emprendedores. Es un elefante que no destruye con violencia, sino que devora silenciosamente las posibilidades de progreso y convierte la iniciativa en un acto heroico.

Eliminar estas duplicidades no es un gesto administrativo ni ideológico: es un imperativo histórico. Legalmente, implica redefinir competencias, clarificar funciones, reformar leyes orgánicas y sectoriales que hoy blindan estructuras ineficientes y someter cada organismo a evaluación rigurosa de su impacto y coste. Culturalmente, exige remover la idea de que la descentralización equivale a multiplicación, que la burocracia es prestigio, que la inercia es seguridad. Requiere un cambio profundo de mentalidad, un liderazgo capaz de enseñar que menos estructuras no es menos autogobierno, sino más capacidad de acción, más eficiencia, más libertad para invertir en lo que de verdad genera riqueza y bienestar.

La dimensión de este desafío solo puede entenderse en su contexto europeo y global. España no es una isla, sino un actor en un mundo que se reordena con rapidez. Europa envejece y pierde dinamismo relativo frente a Estados Unidos y China, mientras afronta riesgos geopolíticos, energéticos y tecnológicos inéditos desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Ucrania ha revelado la fragilidad de nuestra autonomía estratégica y la necesidad de invertir en defensa, tecnología y capacidades críticas. En este mundo, la eficiencia del Estado, la capacidad de decisión rápida y la concentración de recursos en sectores estratégicos no son opciones ideológicas: son condiciones de supervivencia.

España ocupa una posición compleja. Posee ventajas estratégicas: estabilidad institucional, infraestructuras modernas, capital humano y posición geográfica privilegiada. Pero arrastra debilidades estructurales que la limitan: baja productividad, un mercado laboral dual, dependencia de sectores de bajo valor añadido y un Estado que consume recursos en mantenerse a sí mismo, en lugar de impulsar la riqueza, la competitividad y la cohesión social. Mientras otros países europeos reforman sus estructuras, concentran inversión estratégica y facilitan la iniciativa privada, España sigue atrapada en discusiones internas sobre estructuras heredadas, debatiendo lo accesorio mientras el elefante del Estado crece y respira sobre la nación.

El sistema de pensiones refleja de manera dramática esta fragilidad. Un modelo concebido para un equilibrio demográfico inexistente hoy es sostenido artificialmente mediante parches y promesas que no se pueden cumplir. La educación, la formación profesional y el mercado laboral viven un desajuste similar: se forma para un mundo que ya no existe, se regulan mercados que requieren flexibilidad y se penaliza la iniciativa mientras se protege la inercia. Mantener estas estructuras es una forma de irresponsabilidad histórica que compromete la confianza intergeneracional y debilita la cohesión social.

Frente a este desafío, España debe actuar con audacia, claridad y visión histórica. El Estado debe reestructurarse profundamente: concentrar funciones, suprimir duplicidades, evaluar cada gasto, cada organismo y cada política por su impacto real y su contribución al valor. La fiscalidad debe premiar el esfuerzo, la reinversión y la productividad; el mercado laboral debe ser flexible y centrado en la persona; la educación debe conectarse con la economía real; las pensiones deben evolucionar hacia un modelo mixto que combine solidaridad con capitalización individual. La inversión pública debe concentrarse en innovación, tecnología, defensa y sectores estratégicos, abandonando programas que consolidan la mediocridad.

El elefante del Estado seguirá ocupando la habitación mientras la política se refugie en debates accesorios y evite lo esencial. Afrontarlo exige valentía, liderazgo y visión histórica. Ignorar la realidad no es prudencia: es decadencia administrada. Solo un Estado reformado, ágil y orientado al valor puede volver a ser un instrumento de progreso y no un lastre que condene a España a arrastrar sus propias contradicciones durante generaciones. Ante el momento histórico que vivimos, España no puede permitirse medias tintas. Debe decidir si será protagonista de su destino o espectadora de su declive. Quien tenga el coraje de enfrentar al elefante hoy, asegurará que España vuelva a ser grande, fuerte y capaz de competir en un mundo que no espera a los indecisos.

SERGIO DE FUENTE GARRIDO