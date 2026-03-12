  • ESP
    España América
Opinión Cartas al Director

David Izquierdo: «11-M: La herida abierta y el deber de no olvidar frente a la nueva amenaza»

David Izquierdo: "11-M: La herida abierta y el deber de no olvidar frente a la nueva amenaza"
Archivado en: Cartas al Director

Han pasado más de dos décadas, pero el eco de las explosiones en Atocha, El  Pozo y Santa Eugenia sigue resonando en el corazón de una España que, aquel 11  de marzo de 2004, cambió para siempre. No fue solo un ataque contra las  infraestructuras; fue un hachazo a nuestra soberanía y un recordatorio sangriento  de que la libertad tiene enemigos implacables.

Recordar el 11-M no es un ejercicio de melancolía, es un acto de justicia y de  supervivencia.

El drama de una mañana rota

Aquel día, el amanecer trajo consigo el horror más absoluto. Familias destrozadas,  trabajadores que nunca llegaron a su destino y una nación en vilo mientras los  servicios de emergencia se dejaban el alma entre hierros retorcidos y gritos de  auxilio.

192 vidas segadas por el fanatismo.

Miles de heridos con secuelas físicas y psicológicas que el tiempo no ha logrado  borrar.

Una sociedad golpeada en sus cimientos más profundos.

Las víctimas del terrorismo son el faro moral de nuestra democracia. Su  sufrimiento no puede ser en vano ni puede quedar sepultado bajo el manto del  olvido institucional o el relativismo político. La derecha española siempre ha  tenido claro que con el terror no se negocia: se le combate con la ley, con la  memoria y con la dignidad.

Los nuevos peligros: El terrorismo en la era global

Hoy, el peligro no ha desaparecido; ha mutado. El auge del fundamentalismo  radical y la aparición de nuevas formas de terrorismo híbrido representan una  amenaza existencial para Occidente. La complacencia de ciertos sectores  progresistas, que prefieren mirar hacia otro lado o diluir la identidad nacional, solo  alimenta el riesgo.

“Una sociedad que olvida sus tragedias y debilita sus fronteras está condenada a  revivir el horror”.

El control de nuestras fronteras y la firmeza en la defensa de nuestros valores  judeocristianos y liberales no son opciones, son imperativos. El terrorismo actual  aprovecha la debilidad institucional y la falta de una respuesta contundente para  infiltrarse en nuestras estructuras sociales.

La seguridad como base de la libertad

No hay libertad sin seguridad. No podemos permitir que el “buenismo” nuble  nuestra capacidad de análisis. Los riesgos actuales incluyen:

La radicalización en redes sociales, captando a jóvenes dentro de nuestras  propias ciudades.

La financiación opaca de grupos extremistas a través de redes internacionales.

La falta de inversión en inteligencia y fuerzas de seguridad por priorizar agendas  ideológicas.

Debemos volver a la esencia de lo que nos hace fuertes: la unidad nacional, el  apoyo incondicional a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el  respeto sagrado a la memoria de quienes lo perdieron todo aquel fatídico marzo.

España no puede permitirse ser débil. Por las víctimas de ayer y por la seguridad  de los hijos de mañana, es hora de recuperar la firmeza frente al terror.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GELES DESINFECTANTES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]