El Pato Trump

El título de esta crónica quiere ser un juego de palabras, por si alguno no lo pilla, que de todo hay en la viña del Señor. El pato Donald fue una caricatura animada que fue creada por Disney en 1934. Su voz era entre ronca y chirriante; y tenía un temperamento de aúpa.

El nombre propio de Donald es de origen escocés y significa: no se me asusten, líder mundial. Esta predestinado desde su nacimiento… La personalidad del pato Donald es la de ser travieso, pomposo, propenso a ataques de ira… Seguro que están pensando lo mismo que yo… ¡vaya! ¡Cuántas coincidencias, con el innombrable!

Y ya el apellido es de traca. Trump es una palabra que viene del inglés y significa trompeta o tambor. Y esto es lo que hace el presidente de USA cada vez que abre la boca: nos atruena con un sonido fuerte como una trompeta o un tambor. Así suenan las palabras atronadoras de Trump algo parecido al sonido estruendoso de los tambores de Calanda. Mucho ruido y pocas nueces.

Creo que el Donald y el Trump nos muestran perfectamente a este personaje. Y el pato me hace pensar en este animal y rememoro como la pata lleva a sus descendientes: los patitos. Esta imagen es la del actual líder estadounidense y la de sus fervientes seguidores.

Todo ello viene a colación por las duras e impertinentes palabras que Trump a dedicado a su paisano, el Papa León XIV. Ha venido a decir que Prevost apoya a los grupos radicales de izquierda de todo el mundo y que está en el Vaticano, gracias a él. No se pueden decir tantas tonterías y tan atronadoras y tan sin sentido. Un ataque de ira similar a la del Pato Donald y con un ruido horroroso, como de tambor o trompeta desafinada. Trump.

Y el Papa, como muchos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos católicos piensa que la guerra no es la solución. Que no se puede atacar el derecho internacional. Que tanto Trump, como Netayanhu, como Putin… han agredido a otros países. Contra todo derecho… Y en la Iglesia, y ya desde San Agustín se habla de defenderse ante el agresor injusto… Como último remedio a la atrocidad, que por desgracia suele producir más guerra y más dolor.

El Papa, si me permiten la analogía, es considerado un patito feo por Donald Trump, ya que es distinto a todos los patitos que siguen al Pato Donald. En realidad, nuestro Papa es un bello cisne que nos muestra que la paz y el respeto a la vida de todas las personas es el mensaje que predicó, y que tratamos de hacer vida los cristianos, un tal Jesús de Nazaret en su Evangelio.

He puesto en mi perfil de wasap, una frase que he encontrado en redes: «Ahora mismo no descarto que Trump invada el Vaticano y se autoproclame Papa». Parece y es un chiste, pero de Trump nos podemos esperar cualquier cosa… Nos lo demuestra día a día, declaración tras declaración…

Trump como muchos de los líderes mundiales es una persona sin cultura, sin empatía… su único dios es el dinero. Piensa que su país es una gran empresa que tiene que buscar beneficios económicos. No es un dirigente, no es un político, es un empresario. Y así nos va, y si nadie le pone freno, nos acabará yendo mal, muy mal.

Agradezco las profundas palabras del Papa que hago mías y pido y deseo y rezo por la Paz. Ojalá que las palabras del Papa caigan en tierra buena y den frutos de esperanza y paz para este mundo, cada vez más necesitado de ella.