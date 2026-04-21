Qué grata sorpresa toparme con un vídeo como éste, que me hace recordar los tiempos el los que estudiaba en la escuela: Rio Muni, Fernando Poo, Annobon, Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico, etc.

No sé cómo estarán actualmente las relaciones con este país, con «nuestra Guinea», pero pienso que, por razones obvias, habría que volcarse para que fueran excelentes.

Ahora, con ocasión de la visita del Papa, que si no estoy mal informado, llegará a Malabo el próximo 21 de abril de 2026 y estará allí hasta el 23, me parece que sería muy interesante que las televisiones nos mostrasen, por ejemplo, imágenes del país para que los españoles lo conozcamos mejor y por tanto, lo amemos más.

Tampoco estaría de más que en los templos se pidiese por los frutos de este viaje.

Un país de África donde se habla español!!!