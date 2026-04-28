Fútbol es fútbol

Me hubiera gustado ser futbolista… como a casi todos los niños que de pequeños jugábamos a dar patadas a un balón, o algo parecido. Cuantas veces he jugado con pelotas de trapo y hasta de cartón… por no decir, que he jugado con cualquier elemento, de no importa que material, con tal de que fuera lo más redondo posible. Y de las porterías ni hablamos… y la superficie, de toda había, yo he llegado a jugar en algo parecido a lija…

Además, de niño, en mi pequeña ciudad de provincias jugó un tal Juanito y teníamos de portero a Manzanedo. A este último le he visto ya siendo mayor y me parece una buena persona. Un día le pregunté si paró el penalti a Cruyff… y sonriendo me dijo que entre el palo y él lo pararon… ¡No me acuerdo bien, Páter! Y eso es el fútbol. Es un instante, un recorte, un globo, un pase que sale mal y termina en gol… Este juego tiene mucho de fortuna, de pillería, de calidad… eso y más es el fútbol.

Y nos lo hemos cargado. ¡Sí, señores! Ahora según a quién interese, se repiten una y muchas veces jugadas polémicas. Ha entrado el denominado VAR, que es mucho peor que los comentarios que uno tiene que oír en un BAR. Al final una persona con mucha tensión tiene que decidir si ha sido gol o no, falta o no, penalti o no… Y uno ya no sabe si es fútbol o son dibujos animados…

Y se nos olvida que en el fútbol como en la vida, hay cosas que parecen una cosa y luego son otras. Que el fútbol es un instante, que es un perder o un ganar, un fallo o un acierto. El fútbol tiene una física y química, como el amor, que es especial, que no se puede ni debe definir.

Estaba viendo un Rayo – Real Sociedad. Parece que hay un penalti en área del Rayo… y luego a la contra un gol del Rayo. Y no. El VAR entra y dice que hay penalti y se anula el gol de los de Vallecas. El penalti, que uno no sabe después de verlo veinte veces, si es o no es, lo convierte el jugador de la Real. Y de un dos a dos se pasa a uno a tres. Y no, mejor que se olviden del VAR y que sigamos viendo los partidos en el BAR o en el Estadio. Sabiendo que el futbol no es una ciencia exacta. El futbol es un juego, siempre lo ha sido y lo será… no se lo carguen, por favor. Déjennos que los árbitros, como los jugadores, se equivoquen de cuando en vez. Que se equivoquen por sí solos, sin ser ayudados por la tecnología…

El fútbol es magia, es pillería, es ingenio, es fuerza, es muchas cosas… pero no es tecnología. Fútbol es fútbol. Se lo digo yo que he dado muchas patadas a un balón… y viendo el partido y ya van tres a tres… Y ha habido un penalti de libro a favor del Rayo… y ahora no entra la tecnología… Y esa gente obrera de Vallecas gritando: Fuera, fuera, fuera… ¿De verdad que sirve para algo la tecnología? Creo que no. De niño, he jugado de todo… Menos mal que nunca hice de árbitro. ¡Pobres! Al final tres a tres y pitos por doquier…