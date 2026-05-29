Paranoico y gilipoll*s

Una vez, hace ya tiempo, una persona me dijo que estaba harto de mis paranoias y de mis gilipolleces. Y me mosqué y lo pasé mal. Y me hizo daño, mucho, muchísimo. El que hace tonterías es tonto, decía Forest Gump y el que ve paranoias y hace el gilipollas, pues es… hagan ustedes la ecuación.

Y me fui al diccionario. Desde niño cuando no sé bien el significado de algo acudo al diccionario de la RAE, de infante consultaba la Espasa… De hecho el número que habla de España está desencuadernado, me gustaba leerlo, otra de mis gilipolleces. Paranoia significa: Perturbación mental fijada en una idea o en un orden de ideas. Y son sinónimos: fijación, obsesión, manía, monomanía, alucinación, locura, chifladura, chaladura. Vamos que la paranoia está ligada a la locura y a una idea persistente… Y sí, soy paranoico.

Me explico, quiero ver el bien cuando no es fácil verlo. Creo en las personas, sean lo que sean y se comporten como puedan… o los dejen. En este mundo hay que estar un poco chalado y un poco loco y hasta un poco chiflado. Eso significa creer en las personas. Y todo ello por Jesucristo y su Evangelio. Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. No me digan que esto no es una chaladura, y de las grandes. Hay que estar perturbado para ver en el rostro de alguien que te hace el mal el rastro de Cristo. Eso es toda una perturbación mental y yo quiero ser uno de esos perturbados… Que creen en el bien como norma de conducta. Aunque el otro les haga el mal.

Y lo de gilipollas tiene su aquel. Según el diccionario es necio o estúpido. La palabra viene de un señor que se llamaba Gil y que tenía dos hijas, en edad casadera y que eran muy feas… y la gente se reía de tal Gil y sus hijas, sus pollas. Que polla, significa no sólo el miembro viril masculino, sino también gallina nueva, medianamente crecida, que no pone huevos o que hace poco tiempo que ha empezado a ponerlos. De ahí el nombre de gilipollas. Nada, que por más que lo intentaba el bueno de Gil no era posible el casar a sus gallinas nuevas o pollas. Y Gil nunca perdió la ilusión… lo que le tildaron de gilipollas, sí. Y eso es lo que quiero para mí: ser necio, estúpido, intentar una y otra vez hacer el bien. Ser bueno… a pesar de las zancadillas y la maldad de este mundo.

Y ya ven lo que nació como un insulto, estoy harto de tus paranoias y gilipolleces, se ha convertido en el mejor de los piropos. Quiero ser siempre alguien que vea más allá de la maldad, u observar todo desde la bondad. Aunque uno sea malo, ojalá que con mi mirada lo pueda convertir en bueno. Y para eso hay que ser muy estúpido y hasta demasiado necio. Vamos, un gilipollas de tomo y lomo.

Y esta reflexión me nace ante la foto que me pidieron comentar del Papa León y el presidente Sánchez. Estoy seguro que el P. Prevost miró de esa forma al todavía presidente de Gobierno de España, desde la paranoia cristiana y con la intención buena con la que el señor Gil llevaba a sus pollas a los bailes de sociedad.