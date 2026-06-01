Simiocracia española

Progres e intelectuales ajenos a los datos o la realidad.

Hace unos días, mientras leía El viaje de la Humanidad de Oded Galor en un estado de calma doméstica estadísticamente irrelevante, ocurrió un fenómeno menor pero revelador: Spotify interrumpió la secuencia con Scream, de Michael Jackson y Janet Jackson. Dos cuerpos humanos convertidos en arquitectura sonora del conflicto emocional, un grito estilizado como tecnología cultural.

Fue en ese choque —entre el tiempo profundo de la evolución y el presente reducido a espectáculo instantáneo— donde reapareció la pregunta central: qué verían los extraterrestres si observaran España desde suficiente distancia como para eliminar toda narrativa interna.

No verían instituciones. Verían comportamiento.

Y el comportamiento, cuando se observa sin identidad, tiende a repetirse con una naturalidad que incomoda.

A este patrón lo llamo simiocracia: un sistema donde el cambio visible adopta la forma de una coreografía adaptativa cuyo efecto principal es conservar estable todo lo demás.

El Homo hispanicus politicus no es una anomalía democrática, sino una especialización evolutiva en entornos de alta densidad simbólica. Su rasgo distintivo no es la ideología, sino la capacidad de transformar adaptación en supervivencia narrativa, sin parecer consciente de ello.

En el nodo central del sistema aparece la figura del liderazgo político contemporáneo —Pedro Sánchez como ejemplo operativo— no como individuo psicológico, sino como función de alta plasticidad adaptativa con capacidad avanzada de continuidad verbal. En la simiocracia, el liderazgo no se define por coherencia ideológica, sino por la habilidad de mutar posición sin que el sistema colapse por fricción interna. El cambio constante no es debilidad: es técnica de supervivencia en un ecosistema de interpretación permanente.

Alrededor de este nodo se forma lo que un observador externo identificaría como el anillo de proximidad al alfa: un campo social donde la cercanía al poder genera gradientes de influencia, exposición y reinterpretación continua. En este anillo no existen fronteras claras entre lo institucional, lo biográfico y lo simbólico: todo se comporta como materia narrativa inestable.

Dentro de este campo, la “familia del alfa” —no como unidad privada, sino como categoría sistémica de proximidad máxima— aparece desde fuera como una zona donde cualquier objeto cercano adquiere propiedades amplificadas. En la lógica simiocrática, esta zona no es necesariamente activa, pero sí permanentemente interpretada como si lo fuera, por si acaso.

El sistema etiqueta estas áreas con una categoría ambigua y persistente: presunta corrupción narrativa. No como hecho verificable, sino como recurso cultural recurrente del organismo social, que necesita zonas de sospecha para equilibrar su propia estabilidad emocional sin caer en el aburrimiento.

En un estrato anterior del ecosistema político aparece la figura del alfa previo, José Luis Rodríguez Zapatero, que en este modelo no actúa como poder directo, sino como memoria estructural del liderazgo pasado. Su influencia no es operativa, sino más bien decorativa en términos históricos: un eco que el sistema consulta cuando necesita recordar cómo sonaba la política antes de la última actualización del lenguaje.

El PSOE, como organismo político de larga duración, funciona como una estructura de adaptación acumulativa con tendencia a la supervivencia persistente. No es una entidad coherente, sino una secuencia de versiones que han aprendido a no romper del todo con la anterior, aunque a veces lo simulen.

La oposición, en este marco, no constituye un exterior real, sino un mecanismo interno de regulación por contraste, parecido a un sistema inmunológico que necesita irritación constante para no adormecerse. Su función no es sustituir el sistema, sino mantenerlo activo y ligeramente ofendido.

Los medios de comunicación operan como el sistema nervioso del organismo: convierten hechos en estímulos, estímulos en interpretaciones, e interpretaciones en ciclos de retroalimentación emocional cada vez más acelerados. La realidad no se transmite: se mastica, se reinterpreta y se devuelve con filtro de urgencia.

Y la población —los habitantes de la simiocracia— exhibe el patrón más estable del sistema: coherencia funcional en la contradicción permanente. Critican el mecanismo mientras lo reproducen; denuncian estructuras mientras dependen de su continuidad; y desarrollan una habilidad notable para recordar lo necesario y olvidar lo relevante sin colapsar.

Desde una perspectiva externa, esto no sería corrupción ni decadencia.

Sería una forma avanzada de estabilidad adaptativa con alta tolerancia al ruido.

Una pequeña colonia de simios altamente evolucionados e involucionados a la vez, capaces de satélites, inteligencia artificial y arquitectura jurídica compleja, pero todavía organizados por impulsos tribales antiguos, comprimidos bajo una capa de lenguaje institucional hiperdesarrollado.

Y entonces llegaría la conclusión final, inevitable por simple observación distante:

España no modifica su estructura, modifica la narrativa que le permite convivir con su estructura.

Ese es el núcleo de la simiocracia: un sistema que ha perfeccionado el arte de convertir la adaptación en discurso, y el movimiento en ilusión de evolución, preferiblemente con buena cobertura mediática.

Visto desde fuera, no parecería un sistema político.

Parecería un organismo.

Un organismo que no avanza ni retrocede.

Solo reorganiza sus propias sombras para seguir exactamente donde está —pero con mejor relato cada vez.