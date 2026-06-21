Y ya no sé ni qué escribir

Varios amigos me piden que escriba sobre la situación actual del gobierno de España, más bien de su primer ministro, de la fontanera, de los imputados, de las joyas de la corona republicana y zapatera… Y la verdad, es que no sé ya que decir. Solo leyendo los titulares de casi todos los periódicos… y está todo más claro que el agua… ¡¡¡Habemus corrupción a espuertas!!!

Estudiando teología protestante en la Facultad de Teología de Burgos, por cierto, una de las asignaturas que más me gustó, llegué a captar el fondo del problema del ser humano, o de la antropología. Me explico. El mundo protestante, a ellos les gusta, y con razón, que les llamemos evangélicos, piensan que el ser humano está corrompido. Es una antropología pesimista. Solo uno se salva por pura gracia divina. El ser humano está empecatado. No hay nada que hacer… los hechos que leemos y escuchamos y vemos por algunas televisiones, así nos lo demuestran.

En cambio, en el la teología católica creemos que el ser humano está debilitado, pero que, con la ayuda de Dios y el esfuerzo personal, uno puede esforzarse en ser bueno. Es una antropología optimista. Somos débiles, pero nunca mejor dicho, gracias a Dios, y a nuestros esfuerzos puede reinar el bien y las buenas obras.

La teología evangélica se desarrolla sobre todo en el Norte de Europa. Los católicos somos mayoría en el Sur de Europa. Y ahí vienen mis dudas… Me explico. En las democracias del Norte de Europa, el político que la hace la paga. Ha habido primeros ministros y otros miembros de gabinetes que han dimitido ante un escándalo pequeño de corrupción, o ante la manera ilícita de conseguir un título universitario, por poner unos ejemplos. Países de humus evangélico que ante la corrupción de sus políticos exigen y consiguen su dimisión. Y eso que saben que el ser humano está corrompido por el pecado original.

En España no dimite ni dios, ósea, nadie. Imagino que será por nuestra teología católica, que piensa que el ser humano solo está debilitado… y que gracias a algún milagro divino esos seres se van a convertir y van a ser buenos. Palabrita del Niño Jesús. Y así nos va. Pienso luego existo, que la corrupción anida en el poder político y en los demás poderes. Solo mirando el pequeño mundo en el que me muevo entiendo un poco el otro, el que sale en los titulares de la prensa. Conozco el mundo eclesiástico, el universitario, tanto el clerical como el civil. Sé que, normalmente, a las cúspides no llegan los mejores sino los que tienen buenos padrinos… Hay pequeñas corruptelas que hacen que los más mediocres detenten el poder. Es así y lo puedo demostrar, aunque siempre es mejor callar. Y esto es lo que ocurre en España y en Burgos, mi ciudad natal. Necesitamos algunos, los más posibles, hombres y mujeres buenos.