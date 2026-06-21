Veloz vengo a este mi teclado de todos los días. Acabo de estar con los muchachos y muchachas que se graduaban en el grado de Patrimonio e Historia. Prometí que iría a verlos en este acto tan especial para ellos y allí fui. A la entrada del bello patio del otrora Hospital del Rey y hoy Universidad de Burgos estaban algunos de mis alumnos. Me recibieron con un afectuoso cariño. Hable un poco con ellos, sobre todo con Roberto y Mayoral, a los que acababa de aprobar en su segunda convocatoria. Estaban siendo entrañables conmigo.

Luego fuimos al acto. Las palabras de la madrina, me enteré que era profesora de latín, muy bien engarzadas, mostrando el gran poder de la palabra y de la historia. Las Humanidades hay que cuidarlas y mimarlas. Aunque seamos pocos los que nos dediquemos a ello en una sociedad, por desgracia demasiado tecnificada… pero esto da para otro artículo.

El discurso de Oliver bueno. Pelín cañero, que dirían los jóvenes de hoy. Pero el chaval ha dicho lo que ha querido y cómo ha querido. Y no ha sobrepasado ningún límite. Bien por él y por sus compañeros, que delegaron en él para este acto.

Luego palabras de rigor y cercanía con algunos profesores, yo al ser profesor asociado los conozco poco… pero hemos estado hablando un buen rato. Y luego me he ido a ver a algunos alumnos. Allí estaban, los dos Danis, Pedro y el bueno de Roberto, amén de Elsa. He entablado una bonita conversación con ellos. Sobre la Universidad, los profesores, la vida… Mientras Roberto fue a por la caña. Y llegó con ella, la bebí mientras seguíamos conversando.

Me dijeron que me darían una orla firmada por todos ellos, aunque yo no estuviera en ella, pues he sido su último profesor y no me conocían cuando decidieron que profesor irían en ella… De haberlo sabido me hubieran metido en ella. Y yo sonreía, por fuera y por dentro. Y ya me despido de ellos y me dicen que me la harán llegar al Carmen, yo les digo que también la pueden llevar al Carmen 13 y se ríen…

Me voy. Me despido de ellos. Y un poco despistado busco la salida. Y oigo un Óscar. Me doy la vuelta y viene a saludarme Isune. Me da dos besos y me espeta un: ha sido un orgullo tenerte como profesor. O algo parecido. Solo sonrío y agradezco sus palabras. Y me voy, feliz cual perdiz. ¡Qué buenos alumnos he tenido! Otro me dijo en un correo que había sido todo un privilegio tenerme como profesor. Yeray me agradeció el documento que le pasé, y antes de la graduación me lo ha dicho rebosante de alegría, y diciéndome que le habían puesto un diez en el trabajo de fin de grado.

No os nombro a todos. Pero de verdad que ha sido toda una gozada el haberos podido mostrar un poco de mis conocimientos, de mi vida, de mis ideas. El orgullo y privilegio ha sido mío. He sido profesor universitario de mi ciudad natal y he tenido a un buen grupo de chavales en Patrimonio y bibliografía documental. Gracias, y espero que cada uno de vosotros llegue a ser un buen ciudadano y un buen historiador.