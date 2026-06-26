Creo que es una de las palabras más bonitas de nuestro diccionario. Por si no lo saben, les digo lo que significa: Es el que dice embustes y este vocablo significa: mentira disfrazada con artificio. Un embustero es más que un mentiroso. Me explico, el que miente sabe que lo que dice es lo contrario de lo que siente y piensa. Niega la verdad y dice una mentira.

El embustero hace esto con el agravante que lo hace con artificio, es decir con ingenio y habilidad. Miente con mucha elegancia. Sabe mentir y se cree su propia mentira. Y espera que sus oyentes se lo crean y le jaleen. Es un embustero, que es más que un mentiroso y está jaleado y apoyado por miles y miles de seguidores… que imagino algo se aprovecharan de sus mentiras. Porque él, quiere seguir en política para trabajar por la gente… Y encima se lo cree. Yo preguntaría a los de Adamuz, o a los de la Isla Bonita de La Palma, o a los que sufrieron el apagón. ¿Es o no un embuste el que el señor Sánchez trabaja por España?

Ya saben a quién me estoy refiriendo… Saquen sus propias conclusiones. Llegó al poder, gracias a un caso de corrupción del otro partido y se mantiene en el poder, sin haber ganado nunca unas elecciones. Bueno ganó las de su propio partido, agrupación política que primeramente le echó y al que luego venció apoyado por los de la banda del Peugeot… que por cierto, han sido condenados. Aunque ahora muchos digan que el poder judicial es el corrompido y el que promueve a los corruptos… ¡Calumnia, que algo queda! Nuestro gran hombre se sigue quejando amargamente que hay una persecución intolerable contra su mujer, su hermano, su partido político… De Ábalos y Koldo no dice nada. Creo que piensa en lo más profundo de su ser que no les conoce. Y además aunque hayan sido juzgados y condenados… es un caso aislado. Otro embuste.

Creo que nuestro primer ministro tendría que haberse dedicado al mus. Este es un juego de naipes muy español. Hay que tener buenas cartas, hay que saber embustear, hay que tener un rictus rígido e imperturbable, hay que pasar las señas sin que el contrario lo perciba… No me digan que no sería y de hecho lo es un gran jugador de mus, el embustero de Sánchez. Y ahí radica el problema: la política no es un juego de naipes. La política se hace para el bien de los ciudadanos y de la nación en la que ellos habitan. En nuestro caso: España.

España siempre ha sido un país de picaros y lazarillos. También de soldados y de conquistadores. De grandes místicos y de buenos misioneros. De ladrones y embusteros… Esto y más es España. Y España será lo que sus ciudadanos quieran que sea… Y ahí entra la verdad silenciosa de cada votante para derrocar el gobierno injusto… Quizás debiéramos gritar como se hacía en las antiguas colonias hispanas y en la propia España. ¡Viva el Rey y muera el mal gobierno! Grito demoledor que iba contra los malos gobernantes… Nada más. Es mejor, se lo digo yo, que les llamen mentirosos que embusteros… Y nuestro primer gobernante, es para desgracia nuestra, el mayor de los embusteros.